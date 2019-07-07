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撤銷2006人罪名 促轉會提轉型正義

2019-07-07 20:42台灣醒報 記者林怡均╱台北報導

總統蔡英文等高層出席「第3、4波平復司法不法刑事有罪判決撤銷公告儀式」。（pho...
總統蔡英文等高層出席「第3、4波平復司法不法刑事有罪判決撤銷公告儀式」。（photo by林怡均／台灣醒報）
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「務必做好轉型正義！」總統蔡英文7日出席行政院促轉會儀式「第3、4波平復司法不法刑事有罪判決撤銷跨世代見證公告」，表示，為落實轉型正義與弭平威權遺緒，本次公告撤銷有2006人，促轉條例立法至今，共撤銷5837名政治犯的刑事罪名。

總統蔡英文，行政院長蘇貞昌，監察院長張博雅，總統府秘書長陳菊，立法院長蘇嘉全，促轉會主委楊翠7日一同出席「第3、4波平復司法不法刑事有罪判決撤銷跨世代見證公告儀式」。

此次召開記者會地點選在喜來登飯店，總統府祕書長陳菊說此處為國防部軍法處看守所舊址，是政治犯被收押，政治犯聞之喪膽的青島東路3號，也是當年關押人權的暗黑場所，他們或者失去自由與寶貴的生命。

促轉會7日舉行最後一波刑事有罪判決公告撤銷儀式 「跨世代見證」為主軸，長達40年的漫長時光，意在彰顯轉型正義工程中多重的跨世代意涵。此次公告名單橫跨了228至80年代的政治受難案件，從「匪諜」到「台獨」，從自由中國到美麗島，當年的統治者無所不用其極的遏制所有追尋民主自由的火苗。

促轉會主委楊翠指出，台灣歷經38年戒嚴，威權統治時期長達47年，不同世代民眾都有政治受難經驗，安排50，60，70年代政治受看者共同見證創傷歷史，反思黨國威權統治對人民的壓迫。

楊翠說，儀式作為國家公開宣告有罪判決撤銷的時空象徵，希望能卸下受難家庭承擔的重負，共同撫平傷痛。

共同撫平傷痛

身為白色恐怖第二代，小提琴家歐陽慧剛，以一曲辛德勒的名單表達政治黑牢對人權的迫害的無助。他的父親歐陽建華批評蔣中正，遭判處9年；他的母親張常美在台中商業職業學校求學期間，被以「參加叛亂組織」的罪名，遭判有期徒刑12年，褫奪公權10年。

歐陽慧剛表示，轉型正義與族群撕裂，不能混為一談。他爸爸常說「在裡面」，指的是政治犯的監獄，是看不到天空與希望的。

陳欽生曾被調查局懷疑他涉嫌台南美國新聞處爆炸案，其後雖然有涉案人出面承認，調查局卻改指控他1965年在馬來西亞參加共產黨，來台是為了蒐集情報，為「匪」宣傳。1971年10月16日，台灣警備總司令部認定陳欽生『意圖以非法之方法顛覆政府而著手實行』，判處有期徒刑12年。

促轉會特地舉辦公告儀式，意味著政府向受難者們以及各界宣布:過去的有罪判決是不正當的，不應該繼續存在今日的臺灣。

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