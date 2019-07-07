被誤傳在李承翰告別式摔筆 蘇貞昌說明真相

2019-07-07 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



網路上流傳一段影片，指行政院長蘇貞昌出席殉職員警李承翰告別式時，簽完名後摔筆。對此蘇貞昌在臉書上澄清，此消息是造謠，該影片是他出席一位屏東鄉親告別式的畫面，並不是李的告別式。

蘇貞昌也說明，影片中的擲筆動作，是小時候家鄉的習俗，喪禮上簽名後擲筆，代表不希望這種憾事再發生，如同現在都還有送毛巾表示斷根、弔喪不送客、不說再見等習俗，都是相同道理。

蘇貞昌說，用逝者名義來操作抹黑，不但惡意扭曲，也對往生逝者非常不敬。特別在此鄭重澄清，警方已經偵辦，也請各位朋友，不必再傳侮辱逝者的抹黑影片。