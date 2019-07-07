林陵三接中華顧問工程司董座 知情人士：酬庸濃厚

2019-07-07 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



台中市前副市長林陵三。 聯合報系資料照片／記者洪敬浤攝影 分享 facebook 經濟日報今報導，行政院核定台中市前副市長林陵三接掌交通部所屬財團法人中華顧問工程司董事長，董事會預計本周通過人事案，林陵三將成為首位擔任中華顧問工程司的卸任交通部長，也意味「龍團隊」再添一生力軍。知情人士表示，中華顧問工程司歷任董事長多為交通部出身，酬庸性質非常濃厚。

有知情人士說，中華顧問工程司是交通部管理的工程顧問設計機構，專門承接重大工程的設計規畫，2007年轉投資台灣世曦工程顧問，原有業務轉到世曦工程，中華顧問工程司則變成控股公司，不必營業賺錢，十分清閒。

他指出，中華顧問工程司身為財團法人具有薪資限制，因此薪水不算特別多，但「酬庸性質確實非常濃厚」。攤開歷任董事長資歷，可見民航局長退休的林志明、桃機公司董事長退休的尹承蓬，更不乏「交通部次長級」人士，包括郭蔡文及現任的吳盟分。

林陵三為台中市前副市長，未來接掌中華顧問工程司董事長，也意味「龍團隊」又添一人。交通部長林佳龍今年一月上任後，接連招攬台中市府前團隊進入交通部，如台中市建設局前局長黃玉霖擔任現任交通部政務次長，台中市交通局前局長馮昇輝為台鐵局副局長，以及台中市水利局前局長周廷彰接任觀光局副局長。

其餘還有台中市勞工局前局長黃荷婷任職交通部參事，台中市新聞局前局長卓冠廷也是交通部部長辦公室主任。