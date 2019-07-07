忘不了陳菊那句話 蘇貞昌淚憶美麗島大審

2019-07-07 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌昨天出席「第三、四波平復司法不法刑事有罪判決撤銷公告儀式」。 記者黃義書／攝影 分享 facebook 促轉會今天在台北喜來登飯店舉行「平復司法不法之第三、四波有罪判決撤銷公告儀式」，過去在美麗島大審時擔任陳菊辯護律師的行政院長蘇貞昌也出席，他上台致詞時想到過去陳菊受審時的情景，難過到哽咽，他也說，民主自由是那麼不簡單，希望台灣人要打拚，繼續向前走。

回憶40年前美麗島軍法大審，蘇貞昌說，當時他是一個年輕律師，看著陳菊在審判最後階段，面對唯一死刑起訴，高座堂上的軍法官們，倨傲地問這些被告，「還有什麼話要講？」他還記得陳菊當時才28歲，面對唯一死刑不憂不懼，平靜、慢慢地回答，「我沒什麼財產，只有一台相機，要交給小弟。」說到此處蘇貞昌難過哽咽，一度說不出話，他說，直到今天，無論什麼時候想起，他都記得那個聲音，「也就是那種力量，讓我們這群年輕律師敢在那肅殺的軍事法庭上，告訴軍法官們『他們沒有叛亂，不能亂判，否則人民會用選票另做審判。』」

蘇貞昌強調，「這就是後來他們進入大牢，家屬和辯護律師一代一代站出來，獲得高票支持的原因，走上跟國民黨對抗的路，也就是有那麼多勇敢堅定台灣人民，才能培養一代一代的台灣人堅守這塊土地，守護這個國家。」

蘇貞昌也隨後提到蔡英文總統，「一個南台灣修車的黑手師傅，能夠把他的女兒培養到最古老、最先進的法治民主國家英國念法學博士，回來後由人民高票讓她進入總統府。」他說，因為有蔡總統的堅毅勇氣，並且有台灣人民用過半選票，讓民進黨立委過半、多數，今天才能有促轉條例通過，促轉會成立，「否則就算解除戒嚴，也有辦法用大法官解釋讓你不得翻身，難求公平正義，這就是人民用選票另做審判的真正意義，這個土地，這個國家，不同統治者、不同政府才有對人民不同的態樣。」

蘇貞昌說，看看中國，看看香港，台灣人民現在能夠在自己的國家裡面掙脫威權，卻要面對一個更大的威權企圖前來，他也指中國的統治者已經公開宣布所謂九二共識、台灣方案，他也批評，當年威權統治的國民黨，現任主席吳敦義說，一回來執政就要簽訂和平協議，「看看簽和平協議的西藏人、看看維吾爾人，看看承諾香港50年不變的中國，今天怎樣對付香港人民？」

蘇貞昌也提到台北喜來登飯店過去是國防部軍法局所在地，他說，此處要用多少代、多少年努力才能變成國際知名飯店，人來人往的地方？但如今台灣面對更大威權的時候，就像民進黨旗上的台灣站在十字路口，要向前走還是退回去？向左還是向右？還是只有台灣人民努力堅毅才能向前走下去，才能頂著這片天，同樣守著這片地，才能一代傳一代。