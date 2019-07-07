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蔡英文將過境美國 郭台銘要送她國旗帽

2019-07-07 16:36聯合報 記者鄭媁╱即時報導

國民黨「反鐵籠公投凱道大會師」下午在凱道登場，五位參與總統初選的參選人朱立倫、周錫瑋、郭台銘、韓國瑜、張亞中，以及前總統馬英九、副主席吳敦義難得同台。郭台銘致詞時表示，蔡英文即將出訪過境美國，他下午特地趕製一頂繡有中華民國國旗和蔡英文名字的帽子，要送給蔡總統，如果她不敢戴，讓民進黨政府下台是國民黨的唯一目標。

郭台銘指出，大家大熱天在這裡，就是因為反對民進黨鐵籠公投。民進黨號稱是民主進步黨，其實是在做民主獨裁，應該改名叫做民主退步黨，蔡英文為了一己之私，人民要在2020年把蔡英文推翻。國民黨唯一的目標就是要勝選。

郭台銘表示，民進黨主席卓榮泰最近到美國去，接機僑胞中，沒有人手持一面中華民國國旗，「我是帶這面國旗進白宮的，蔡英文沒有能力、我也不寄望她進白宮，」他也說，大家再也忍受不下去了，對於蔡英文的所作所為、為了自己利益、為了民主退步黨的霸凌，讓他們下台是國民黨的唯一目標。 

郭台銘提到，他以回饋、感恩的心情出來參選，這塊土地養育他，他要給年輕人工作機會，帶全台灣組國家隊，到全世界接訂單，我一定讓台灣再次錢淹腳目，讓台灣再次偉大。他也說，黨內馬上要初選民調，「相信郭台銘、台灣一定贏」，他一定帶領大家拚經濟，讓台灣在世界發光發熱。

郭台銘競選辦公室提供
郭台銘競選辦公室提供
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