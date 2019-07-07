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蔡英文獻花給陳菊：你們沒有犯罪 你們是勇敢的

2019-07-07 16:05聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

為落實轉型正義，行政院促轉會下午舉行「第三、四波平復司法不法刑事有罪判決撤銷公告儀式」，選在國防部軍法處看守所舊址（喜來登大飯店現址）舉行的公告撤銷儀式。

由總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、監察院長張博雅、立法院長蘇嘉全、促轉會代主委楊翠一同進行撤銷儀式，同時由蔡總統代表送上一束百合花給同在撤銷名單中的總統府秘書長陳菊。蔡英文致詞時特別提到，「你們沒有犯罪，你們是勇敢的，謝謝你們」。

由總統蔡英文(左二)、行政院長蘇貞昌(右一)、監察院長張博雅(右二)等一同進行撤...
由總統蔡英文(左二)、行政院長蘇貞昌(右一)、監察院長張博雅(右二)等一同進行撤銷儀式，同時由蔡總統代表送上一束百合花給同在撤銷名單中的總統府秘書長陳菊(左一)。記者黃義書／攝影
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由總統蔡英文(左二)、行政院長蘇貞昌(右一)、監察院長張博雅(右二)等一同進行撤...
由總統蔡英文(左二)、行政院長蘇貞昌(右一)、監察院長張博雅(右二)等一同進行撤銷儀式，同時由蔡總統代表送上一束百合花給同在撤銷名單中的總統府秘書長陳菊(左一)。記者黃義書／攝影
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由總統蔡英文(左三)、行政院長蘇貞昌(右二)、監察院長張博雅(右四)、立法院長蘇...
由總統蔡英文(左三)、行政院長蘇貞昌(右二)、監察院長張博雅(右四)、立法院長蘇嘉全(右一)、促轉會代主委楊翠(左一)一同進行撤銷儀式，同時由蔡總統代表送上一束百合花給同在撤銷名單中的總統府秘書長陳菊(左二)。記者黃義書／攝影
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行政院促轉會蔡英文
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