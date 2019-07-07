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影／悼念李承翰 退休警高喊愛警察、護台灣

2019-07-07 15:09聯合報系攝影中心 記者葉信菉╱即時報導

中華民國退警總會今天發起悼念李承翰活動，退休警察高喊「悼承翰、愛警察、護台灣」，並步行到忠孝西路天橋掛「政府欠退休警消一個公道」的布條抗議。

中華民國退警總會今天發起悼念李承翰活動，退休警察高喊「悼承翰、愛警察、護台灣」。...
中華民國退警總會今天發起悼念李承翰活動，退休警察高喊「悼承翰、愛警察、護台灣」。記者葉信菉／攝影
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中華民國退警總會今天發起「悼承翰、愛警察、護台灣」活動，並步行到忠孝西路天橋掛「...
中華民國退警總會今天發起「悼承翰、愛警察、護台灣」活動，並步行到忠孝西路天橋掛「政府欠退休警消一個公道」的布條抗議。記者葉信菉／攝影
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