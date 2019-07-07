李佳芬農舍傳違建 張麗善：未接獲舉報且已自行拆除

2019-07-07 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜妻子李佳芬名下位於雲林縣古坑鄉田心段的農地建築傳出超建違建，雲林縣長張麗善今天受訪表示，縣府至今未接獲任何舉報，且已拆除。

張麗善今天出席活動，對於李佳芬名下建築違建，她說，根據了解情況，李佳芬當初是買二手土地，農舍也早已存在，有加蓋的部分，也透過媒體得知早已自行雇工拆除。