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時力參選高市鳳山立委 黃國昌：別讓藍綠立委過半

2019-07-07 13:36聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

時代力量立法院黨團主任陳惠敏今宣布投入高雄鳳山區立委選舉，時力立委黃國昌、徐永明等人到場力挺，黃國昌籲不要再讓藍、綠兩黨立委過半。鳳山現任民進黨立委許智傑坦言感受壓力，但會為民進黨力守席次。國民黨參選人李雅靜則表示尊重。

黃國昌呼籲不要再讓藍、綠立委過半，藍綠都曾完全執政，但立院做了什麼、如何操作議事，大家都很清楚。他說，陳惠敏對許多法案的熟悉，現任立委沒人勝過她，陳投入公共事務領域，初衷始終不變。

黃國昌說，有人在臉書批陳是國民黨打手、為國民黨助攻，他實在無法理解，「就事論事很難嗎？」守護民主和主權，何時變成民進黨專利？時力跟民進黨最大差別，就是敢跟財團宣戰，並與年輕人和勞工站在一起。

陳惠敏表示，會選擇鳳山參選，是因為鳳山是高市人口最多的區，現任立委許智傑上次獲得10多萬高票，但去年鳳山變成高雄市長韓國瑜得票最高的地方，代表鳳山選民有求改變心情，這也符合時力努力的方向。

現任立委許智傑表示，時力和民進黨對守護民主、主權的立場相近，多元社會不同政黨一起為台灣打拚，不分區立委保留合作空間；至於區域立委，除了監督施政、推動法案外，還有地方服務和地方建設也很重要，陳的參選會增加壓力，但他會努力守住民進黨這席立委。

同樣參選鳳山立委的國民黨高市議員李雅靜表示，尊重陳的參選，每個人都有選舉及被選舉的權利。

陳惠敏台大土木系畢業，清華大學人類所碩士、東海大學社會學博士，目前擔任時力立院黨團主任、高雄黨部主委。

目前時力在高雄僅有陳惠敏參選立委，對於會否再推參選人投入其他區域立委選舉，陳惠敏說，勸進參選不容易，但不排除會再推出其他區域參選人。

時代力量立法院黨團主任陳惠敏（中）今宣布投入高雄鳳山區立委選舉，時力立委黃國昌（...
時代力量立法院黨團主任陳惠敏（中）今宣布投入高雄鳳山區立委選舉，時力立委黃國昌（左二）、徐永明（右一）等人到場力挺。記者蔡孟妤／攝影
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