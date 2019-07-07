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柯Ｐ白色力量挺郭台銘？藍營議員：帶風向要讓藍軍分裂

2019-07-07 13:05聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

國民黨總統初選明天正式展開，台北市長柯文哲幕僚、「國際政經戰情室」成員李縉穎今在PTT八卦上發文，強調「高雄市長韓國瑜將在初選勝出，很高機率當選總統」，若不希望韓國瑜當選，呼籲團結非韓人口，「有韓不投、非韓投郭」。李縉穎的發文，瞬間引發網友熱議，有網友認為是柯文哲陣營在帶風向，也有網友說「叫你們老闆快點出來選」。

對於李縉穎的發文，國民黨市議員王鴻薇直言，現在白綠都很關心國民黨的初選，想要左右選情，柯文哲應該要自己說清楚，他究竟是不是「挺郭棄韓」？

王鴻薇表示，自己之前就聽過如果國民黨分裂，柯文哲就會出來選，如今幕僚出來發文，就是想要讓國民黨分裂，柯文哲的年輕支持者比較多，故意在PTT做這樣子的呼籲、帶風向，就是想要影響國民黨初選結果。

王鴻薇直言，國民黨初選時間很長，這也是藍營內部比較擔心的，呼籲藍軍還是要團結。

國民黨市議員游淑慧表示，民進黨現在也是在帶風向「有瑜點魚、無魚吃菜」，認為只要韓國瑜初選出線，大選就會比較好打。其實看這幾次的民調，只要是三腳督的情況下，韓蔡柯三人的形象鮮明，未表態率低；但如果是郭蔡柯，未表態率就會升高。

游淑慧表示，如今柯文哲的幕僚希望郭台銘出來，就是因為柯營認為，如果郭台銘出線，大家可以去搶中間選民的選票；反倒是韓國瑜出線，柯文哲就難以搶到藍營選票，如今故意丟些話來試水溫，好判斷到底要不要參選2020。

游淑慧也說，不排除柯文哲的幕僚在反串，故意激起韓粉悲憤的情緒，認為白色力量在挺郭台銘。

國民黨初選民調明天開始，網路傳出各種風向。本報系資料照片
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