吳子嘉：柯文哲雙城論壇是為台灣派找出路

2019-07-07 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲雙城論壇後，隨即赴高雄踩韓國瑜地盤，2020參選態勢越趨積極。美麗島電子報董事長吳子嘉在「吳董談大選」網路影片中表示，雙城論壇是否不會幫柯文哲加分？吳認為，柯文哲的雙城論壇，是要帶台灣派找出一條出路。

吳子嘉表示，雙城論壇是柯文哲的心血，柯為雙城論壇委曲求全，尤其急診科醫生出生的柯，比每個人都懂怎麼存活，柯文哲若參選2020，使命就是為台灣派走出一條出路，在中美各大國家中，為台灣找一個可以互動、可以生存的空間，為下一代的20年的年輕人找到一個可以活的地方。