吳子嘉：柯文哲雙城論壇是為台灣派找出路
台北市長柯文哲雙城論壇後，隨即赴高雄踩韓國瑜地盤，2020參選態勢越趨積極。美麗島電子報董事長吳子嘉在「吳董談大選」網路影片中表示，雙城論壇是否不會幫柯文哲加分？吳認為，柯文哲的雙城論壇，是要帶台灣派找出一條出路。
吳子嘉表示，雙城論壇是柯文哲的心血，柯為雙城論壇委曲求全，尤其急診科醫生出生的柯，比每個人都懂怎麼存活，柯文哲若參選2020，使命就是為台灣派走出一條出路，在中美各大國家中，為台灣找一個可以互動、可以生存的空間，為下一代的20年的年輕人找到一個可以活的地方。
吳表示，台派有一端的光譜是鷹派光譜，台灣要獨立、要抗中，但對柯文哲來說，儘管選舉當頭，民進黨操作抗中，更上層是中美新冷戰，全球架構對中國大陸口誅筆伐，台灣則被歸納為站在美國這一邊，儘管大氣候中，台灣與中國勢必衝突，不過衝突中間，是否可以晚一點衝突，等台灣先壯大再來衝突，所以吳認為，柯文哲是墨綠出身，柯知道，民進黨要永遠執政，最大困難就是與中國大陸有良好互動，這是民進黨生死關，台灣派陣營中，能與中國大陸維持一個空間的話，就可以將統派逼到牆角，柯文哲就是在做這個事情，就是幫台派找出路。
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