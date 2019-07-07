反鐵籠公投 丁守中：全民一起上凱道向蔡政府抗議

2019-07-07 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



不滿立法院日前三讀通過修正公投法，將公投與大選脫鉤，國民黨今下午3時將號召10萬人在總統府前辦「反鐵籠公投凱道大會師」抗議。國民黨台北市長參選人丁守中今也透過臉書號召大家一起上凱道抗議蔡政府鐵籠公投。

丁守中表示，選舉、罷免、創制、複決是憲法賦予我們人民的基本政治權利，其中創制與複決就是透過人民的公民投票方式達成。蔡英文政府這次假藉去年底投票亂象，而修法把公投關進鐵籠，讓公投案很難成案與過關，這完全是因噎廢食，剝奪憲法保障我們的公民基本權利。

丁守中說，蔡英文政府治國無能、不會拚經濟，只會搞鬥爭，甚至到了處處 違法違憲專制獨裁的地步。連他們的創黨元老都承認這個政府只有政治算計，已經完全背離了民主進步價值。

丁守中表示，現在民進黨以去年的選舉亂象為理由修惡公投法，但去年選舉亂象，完全是中選會的違法失職與濫權造成的，也是白綠合刻意政治算計的結果，投票大排長龍，讓老年人無法投票，讓四點鐘以後大家一邊看著手機開票，一邊投票，就是為了在首都台北巿的選舉中操作棄保。

丁守中表示，去年大選在四點以後到晚上7點46分投票截止，台北市還有11萬多人一邊看開票結果一邊投票，占全體台北市投票人口的8％以上，中選會的做法完全違反憲法及法律上規定的平等與祕密投票原則，而台北巿長的勝負差距只有0.2％。

丁守中批評，一邊開票，一邊投票，這種全世界民主選舉的笑話，都能被台北地方法院判決合法，這個政府還有什麼不敢做？這個政府只會搞鬥爭，不會拚經濟，所以我們所有人民要覺悟。