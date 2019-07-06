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郭守正跟著父親郭台銘南征北討 低調監控全場

2019-07-06 23:19聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

國民黨總統初選在即，高雄市長韓國瑜的女兒韓冰再度回國，立刻成為媒體焦點；相對於韓冰屢屢攻佔媒體版面，郭台銘的兒子郭守正就顯得低調很多，初選選戰開打迄今，郭守正跟著父親南征北討，但從主動不站在鎂光燈前，今天到屏東，他一樣不主動入鏡，默默守護父親。

據郭台銘的核心幕僚透露，自從郭台銘宣布參選總統之後，郭台銘所有行程，郭守正都全程跟隨，不過郭守正相當低調，從不主動暴露自己的身分，也不公開為父親站台，不代父跑行程，也不走入人群，就像是郭台銘的貼身隨行秘書，默默的跟在郭台銘身邊。

今天郭台銘到屏東慈鳳宮參拜，一下車就被支持者包圍，人人都搶著和郭董拍照握手，郭守正全程緊盯著父親的安全，但並不沒有進入人群搶鏡，倒是屏東有產業界代表想要向郭董建言，郭守正倒是主動表達會努力蒐集各方意見，支持者形容郭守正就像「鄰家大男孩」一般，十分親切隨和。

相較於高雄市長韓國瑜的女兒韓冰去年在市長選舉時，與媒體親切互動，同時大量在媒體前曝光，郭守正的默默守護，顯得低調許多。之前就有媒體形容郭守正在競選總隊中像「暖男總務」，也有人發現日前在郭台銘的新書發表會上，郭守正甚至低調得像路人，但又默默監控全場。

據郭台銘的核心幕僚透露，郭守正目前負責郭台銘的行程安排與規劃並掌握細節，包括郭台銘什麼時間要到哪裡？郭台銘要見什麼人及要穿什麼衣服等，另外還包括審核其他秘書的隨行記錄，如郭台銘說了什麼話？新聞稿發布的內容等，郭守正也都會全程掌握，是郭台銘最貼身也最低調的幕僚之一。

郭台銘全省走透透，他的兒子郭守正（左）雖然全程跟隨，但十分低調，從不主動上鏡頭。...
郭台銘全省走透透，他的兒子郭守正（左）雖然全程跟隨，但十分低調，從不主動上鏡頭。圖為日前他隨父親郭台銘到台東的情景。圖／本報資料照，記者羅紹平／攝影。
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郭台銘全省走透透，他的兒子郭守正（左）雖然全程跟隨，但十分低調，從不主動上鏡頭。...
郭台銘全省走透透，他的兒子郭守正（左）雖然全程跟隨，但十分低調，從不主動上鏡頭。圖為日前他隨父親郭台銘到台東的情景。圖／本報資料照，記者羅紹平／攝影。
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郭台銘的兒子郭守正（左）隨父親郭台銘南下屏東，難得與支持者合照。圖／林育先提供
郭台銘的兒子郭守正（左）隨父親郭台銘南下屏東，難得與支持者合照。圖／林育先提供
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郭台銘韓國瑜韓冰
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