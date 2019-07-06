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國民黨團將就戰鬥位置 曾銘宗8月可望總召兼任書記長

2019-07-06 21:37聯合報 記者周志豪╱即時報導

立法院臨時會周四結束，國民黨團預計8月1日將進行黨團幹部交接，新任小黨鞭、黨團書記長確定將由5月底甫當選、就任的黨團大黨鞭、新任總召曾銘宗兼任。曾銘宗也將是黨團建立黨團成員直選總召制度以來，首位兼任小黨鞭的大黨鞭。

至於也屬國民黨黨團三長之一首席副書記長，據了解，目前有現任首席副書記長陳宜民、不分區立委柯志恩、童惠珍表達意願，或是被主動徵詢，但最後人選仍未確定。

對於將兼任書記長一事，曾銘宗受訪時並未予以正面證實，僅強調依據「國民黨立法院黨團組織運作規則」，每屆立委第8會期（最後1會期）黨團書記長人選由黨中央指派，他尊重中央任命權。

但曾銘宗也分析，若確定以大黨鞭身分兼任小黨鞭，可以讓黨團決策加速，貫徹執行力，畢竟最後一個會期運作很艱苦，是要打仗的。受訪過程，曾銘宗也暢談8月新黨團幹部就任後，對領導黨團運作理念。

曾銘宗表示，立院下個會期將是選舉會期，黨團必須轉換成重要的總統、立委大選議題攻防輔選平台，與智庫、政策會協力發揮最大戰力，希望除了要幫總統大選添火力外，更要努力輔選讓國民黨下屆立院能獲得過半席次，讓國民黨重回國會最大黨。

曾銘宗說，去年底九合一選舉決戰期，他正好擔任黨團書記長，清楚選戰期間黨團應扮演的角色與運作方式，下會期也會全力團結、帶領黨團打仗，主軸是「拚經濟」。

曾銘宗也提到，下會期黨團除3長之1的首席副書記長將扮演重要角色，他也會多邀請未參選區域立委的不分區立委、雙北地區的區域立委擔任副書記長，一起分工打拚。

其實5月底總召改選前，黨內及傳出黨高層屬意曾銘宗接任第8會期書記長，但後來曾銘宗表態參選新任總召並當選，黨中央一度考慮另找不分區立委任書記長，讓黨團幹不能「多個人手」，但幾經考慮仍決定指定曾兼任，日前也已告知曾黨中央的決定。

國民黨本屆立委2016年初上任時，因政策會前執行長賴士葆與總統大選敗選的前主席朱立倫同進退，3月28日起時任書記長的立委林德福曾短暫實質兼大小黨鞭，直到當年4月20日新任主席洪秀柱任命前立委蔡正元任政策會執行長接大黨鞭為止。

與林德福不同，曾銘宗若8月確定獲黨中央指定兼任書記長，將是國民黨大黨鞭（總召）由黨團成員直選以來，首次「正式」由大黨鞭兼任小黨鞭。

而曾銘宗也將成為國民黨團有史以來，第一個具政務官歷練，轉任立委後未滿一屆，即一舉歷練完黨團各要職的黨籍立委。若確定曾將接任大小黨鞭，也被看好9月可順利獲黨主席吳敦義提名連任不分區立委。

國民黨不分區立委九合一選舉
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