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【即時短評】17天罷工 長榮空服員贏了什麼？

朱立倫：自經區非常有用？郭台銘：紙上談兵沒有用

2019-07-06 21:21聯合報 記者王寓中╱即時報導

繼少子化、公托、育兒國家養、富人稅，國民黨總統初選參選人朱之號倫今晚在臉書再質疑參選人郭台銘，朱立倫表示，郭台銘說自貿區根本沒用？ 「郭董，我們不懂」；另外並質疑，FTA郭董真的很內行？

朱立倫表示，韓國瑜一直主張，高雄要成立「自經區」。郭台銘5月9日，也在臉書直播說：「台灣一定要做自貿區，因為這是台灣的機會。」但是，昨天郭台銘卻在高雄說：「推自貿區根本沒用」，朱立倫質疑郭台銘，「您說過的話，您忘記了嗎？」請問對自貿區的立場究竟是什麼？

對朱立倫質疑，郭台銘透過辦公室回應表示，請勿斷章取義他對自貿區的看法，設立自貿區的前提重點在於和多少國家間有FTA，不然是要打算在自己家裏高雄和桃園自貿，台東和宜蘭自貿嗎？

另外，朱立倫表示，郭台銘很會拚企業的經濟，這個都懂。但是郭董說FTA很內行，這個就不懂了。

朱立倫指出，國與國簽訂FTA，和企業簽訂單，是不能相比的。企業關心的只是利潤，但是國與國簽訂FTA，除了純經濟考量，還需要有政治、社會與國家安全的判斷。這些，都需要有執政的經驗。台美TIFA為什麼一直卡關？美豬問題要怎麼解決？農業衝擊要怎麼克服？請郭台銘了解一下！

郭台銘回應表示，關於對不同國家間的互動與談判，爭取最大利益，他很有經驗，失敗的人找藉口，成功的人找方法，經濟的解方最怕是找錯方法或是用錯時機，徒勞無功，他曾經說過，從過去到現在，經濟問題都一樣，但解決的方法在不同的時機下就不一樣，所以拚經濟紙上談兵沒有用！

朱立倫表示，不論是早期的「加工出口區」或是後來的「自由貿易港區」，其實都是以製造業的出口為主。但是台灣的經濟結構在變，服務業占GDP的比重已經高達近七成，就業人數高達近六成。要突破台灣的悶經濟，只靠「加工出口區」或是「自由貿易港區」已經不夠了，面積不足，包含的行業、範圍都不夠。

朱立倫指出，所以台灣需要大力推行「自經區」，通過法規鬆綁、制度創新，提高各行業的附加價值，提高台灣民眾的薪水。

朱立倫表示，韓國瑜說：「高雄需要自經區。」他要說：「不只高雄需要自經區，全台灣都要自經區」。郭台銘說：「自貿區根本沒用。」他要說：「自經區對多數人民都有感，非常有用！」

朱立倫表示，「台灣經濟的未來掌控在自己手上，首推自經區」！台灣需要自經區，讓台灣走出世界，讓世界走進台灣。台灣同時也需要雙邊FTA，多邊貿易協議。但是事情難易總有先後順序，自經區，是讓台灣經濟的未來掌握在自己手上。

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