柯文哲遊高雄棧貳庫 所到之處擠得水洩不通

2019-07-06 21:10 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天到高雄港棧貳庫，所到之處都擠得水洩不通，柯粉簇擁著「阿伯」，搶著握手，等拍照的人龍排成長串。