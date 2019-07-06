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整理包／罷工17天終落幕 當初啥原因逼長榮空服員出殺手鐧？

長榮向社會致歉 籲政府重視外部工會問題

影／蔡總統出席台語台開台 全程用台語致詞

2019-07-06 18:12聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

公視台語頻道下午在基隆舉辦「開港做陣出帆」開台典禮，並在海洋廣場搭建舞台，蔡英文總統、文化部長鄭麗君、公視董事長陳郁秀等人出席啟動儀式，蔡總統致詞時全程用台語致詞，邀請大家一起來欣賞台語之美。

公視台語頻道下午在基隆舉辦「開港做陣出帆」開台典禮，蔡英文總統受邀出席啟動儀式，...
公視台語頻道下午在基隆舉辦「開港做陣出帆」開台典禮，蔡英文總統受邀出席啟動儀式，而一旁有不滿公投修法的民眾，高舉手牌抗議。記者許正宏／攝影
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公視台語頻道下午在基隆舉辦「開港做陣出帆」開台典禮，蔡英文總統（中）受邀出席，在...
公視台語頻道下午在基隆舉辦「開港做陣出帆」開台典禮，蔡英文總統（中）受邀出席，在港區的背景下啟動開台儀式。記者許正宏／攝影
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公視台語頻道下午在基隆舉辦「開港做陣出帆」開台典禮，蔡英文總統受邀出席啟動儀式，...
公視台語頻道下午在基隆舉辦「開港做陣出帆」開台典禮，蔡英文總統受邀出席啟動儀式，並全程用台語致詞。記者許正宏／攝影
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公視台語頻道下午在基隆舉辦「開港做陣出帆」開台典禮，蔡英文總統受邀出席啟動儀式，...
公視台語頻道下午在基隆舉辦「開港做陣出帆」開台典禮，蔡英文總統受邀出席啟動儀式，而一旁有不滿公投修法的民眾抗議，遭警方連拖帶拉的帶走。記者許正宏／攝影
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公視台語頻道下午在基隆舉辦「開港做陣出帆」開台典禮，蔡英文總統（左二）受邀出席啟...
公視台語頻道下午在基隆舉辦「開港做陣出帆」開台典禮，蔡英文總統（左二）受邀出席啟動儀式。記者許正宏／攝影
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台語公視陳郁秀
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

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