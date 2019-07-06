在美國大聯盟開球的台灣第一位市長 現在又獲邀進白宮

2019-07-06 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



美國大聯盟堪薩斯皇家隊對戰巴爾的摩金鶯隊，2017年美國時間5月14日晚上、台灣時間5月15日上午7點，在堪薩斯的考夫曼體育場開打。宜蘭市長江聰淵當時受邀，站上投手丘開球，成為首位獲邀在美國大聯盟開球的台灣縣轄市市長。

江聰淵不但是獲邀在美國大聯盟開球的台灣市長，他還受邀本月將進白宮，再度寫下台灣第一的歷史。

江聰淵今天證實，本月13日出發，飛往美國訪問9天，本月22日由費城搭機回國，從台灣飛抵紐約參訪後，轉往馬里蘭州洛克維爾市(Rockville)訪問，本月17日與洛克維爾市簽約，締結姐妹市。

在洛克維爾市姐妹市的安排下，江聰淵將到國會山莊拜會，並進白宮會晤重量級參議員與相闗官員。這將是台灣地方政府首長進白宮的第一人。

同時，宜蘭市與洛克維爾市簽約，締結姐妹市，總統蔡英文還以台灣總統之名，已準備好賀文，並親自簽名，交由市長江聰淵帶往美國。

蔡英文總統本月11日到22日率團出訪加勒比海友邦，過境美國，在紐約的僑胞盛大歡迎，因江聰淵也有美國行程，日期很近，也獲邀能否提前赴美，一起參加晚宴。

江聰淵說，宜蘭市雖是台灣的一個小城市，但有3個美國的姐妹市，這在台灣絕無僅有，近年來，台灣與美國的關係更加親密，美國對台灣城市交流更重視，此行，在白宮的會晤行程中，將討論城市交流的議題。

宜蘭市在美國的姐妹市，包括美國加州馬德拉市、堪薩斯州黎霧市，還有即將在本月17日締盟的馬里蘭州洛克維爾市。

宜蘭市與美國姐妹市關係極好，雙方交流頻繁，江聰淵能在美國大聯盟開球，即是由黎霧市市長佩吉．鄧恩（Peggy Dunn）等人協助與安排，此次國會山莊與白宮行程，則由洛克維爾市安排。

美國馬里蘭州洛克維爾市(Rockville)姊妹市促進會會長鮑威爾(Drew Powell)，今年3月間率領促進會４位理事組團訪問宜蘭市時，即已共同簽署合作備忘錄，本月17日工聰淵將在美國簽約締結為姐妹市。