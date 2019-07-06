親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中共代理人修法
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

若罷工今落幕 長榮：航班最快7月底前陸續恢復

婚變後首度現身 宋慧喬憔悴快閃

在美國大聯盟開球的台灣第一位市長 現在又獲邀進白宮

2019-07-06 15:31聯合報 記者羅建旺╱即時報導

美國大聯盟堪薩斯皇家隊對戰巴爾的摩金鶯隊，2017年美國時間5月14日晚上、台灣時間5月15日上午7點，在堪薩斯的考夫曼體育場開打。宜蘭市長江聰淵當時受邀，站上投手丘開球，成為首位獲邀在美國大聯盟開球的台灣縣轄市市長。

江聰淵不但是獲邀在美國大聯盟開球的台灣市長，他還受邀本月將進白宮，再度寫下台灣第一的歷史。

江聰淵今天證實，本月13日出發，飛往美國訪問9天，本月22日由費城搭機回國，從台灣飛抵紐約參訪後，轉往馬里蘭州洛克維爾市(Rockville)訪問，本月17日與洛克維爾市簽約，締結姐妹市。

在洛克維爾市姐妹市的安排下，江聰淵將到國會山莊拜會，並進白宮會晤重量級參議員與相闗官員。這將是台灣地方政府首長進白宮的第一人。

同時，宜蘭市與洛克維爾市簽約，締結姐妹市，總統蔡英文還以台灣總統之名，已準備好賀文，並親自簽名，交由市長江聰淵帶往美國。

蔡英文總統本月11日到22日率團出訪加勒比海友邦，過境美國，在紐約的僑胞盛大歡迎，因江聰淵也有美國行程，日期很近，也獲邀能否提前赴美，一起參加晚宴。

江聰淵說，宜蘭市雖是台灣的一個小城市，但有3個美國的姐妹市，這在台灣絕無僅有，近年來，台灣與美國的關係更加親密，美國對台灣城市交流更重視，此行，在白宮的會晤行程中，將討論城市交流的議題。

宜蘭市在美國的姐妹市，包括美國加州馬德拉市、堪薩斯州黎霧市，還有即將在本月17日締盟的馬里蘭州洛克維爾市。

宜蘭市與美國姐妹市關係極好，雙方交流頻繁，江聰淵能在美國大聯盟開球，即是由黎霧市市長佩吉．鄧恩（Peggy Dunn）等人協助與安排，此次國會山莊與白宮行程，則由洛克維爾市安排。

美國馬里蘭州洛克維爾市(Rockville)姊妹市促進會會長鮑威爾(Drew Powell)，今年3月間率領促進會４位理事組團訪問宜蘭市時，即已共同簽署合作備忘錄，本月17日工聰淵將在美國簽約締結為姐妹市。

因宜蘭市成功的城市交流，也成功為台灣外交建功。

美國馬里蘭州洛克維爾市(Rockville)姊妹市促進會會長鮑威爾(Drew P...
美國馬里蘭州洛克維爾市(Rockville)姊妹市促進會會長鮑威爾(Drew Powell)，今年３月間率領促進會４位理事組團訪問宜蘭市，市長江聰淵（左2）接待迎賓，本月17日並將在美國簽約，締結為姐妹市。圖／宜蘭市公所提供
分享
宜蘭市與洛克維爾市簽約，締結姐妹市，蔡英文以台灣總統之名，已準備好賀文並親自簽名...
宜蘭市與洛克維爾市簽約，締結姐妹市，蔡英文以台灣總統之名，已準備好賀文並親自簽名，交由市長江聰淵帶到美國。圖／宜蘭市公所提供
分享

江聰淵白宮紐約
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

韓粉、柯粉互相叫陣 柯文哲渡船頭吃冰不動如山

2019-07-06 16:12

卓榮泰：紅媒氾濫令人厭 2020保台灣抗霸權

2019-07-06 15:35

影／韓柯粉絲旗津狹路相逢 有加油有叫陣

2019-07-06 16:15

七七抗議潮再起 退警明天下午忠孝西路橋「悼承翰」

2019-07-06 13:36

影／徐國勇:給錢補警力能治本 侯酸別開口又說沒人沒錢

2019-07-06 13:20

醫期刊「刺胳針」將台列中國一省 陳時中：抗議已寄出

2019-07-06 13:11

陸企買農產列國安重點 南投縣長林明溱：這個政府瘋了

2019-07-06 12:28

直播被中斷 時力黨團：柯文哲應堅持直播

2019-07-06 10:04

蘇貞昌批韓國瑜有錢無心 孫大千：陳菊應該羞愧了吧

2019-07-06 09:12

口蹄疫區申請除名 前官員：歷朝努力的結果

2019-07-06 00:58

蔡總統搬口蹄疫政績 藍諷：往臉貼金

2019-07-06 00:48

九合一「輕率選務」 監院糾正中選會

2019-07-06 00:27

直言集／頭痛醫腳 中選會糾正案坐實公投法修惡

2019-07-06 00:22

陸企採購農產被蒐報 林明溱嗆「這政府瘋了」

2019-07-06 00:20

「韓國瑜條款」？陸企採購農產 首列國安蒐報

2019-07-06 00:15

南投立委選舉／迎戰「神力女超人」 民進黨2人相爭

2019-07-05 23:44

嘉縣立委選舉／許能通參加藍委初選 挑戰陳明文

2019-07-05 23:43

花蓮立委選舉／綠徵詢她拚連任 蕭美琴未鬆口

2019-07-05 23:23

蘇揆看觀賞魚 指示打造冷鏈中心

2019-07-05 23:08

【即時短評】監院糾正中選會 反證「公投法修惡」

2019-07-05 22:47

受邀華府GCTC開幕演講 鄭文燦明晚將二度訪美

2019-07-05 22:02

龐培歐賀索羅門群島國慶 聲明提及台灣

2019-07-05 21:47

觀賞魚太驚豔！蘇貞昌指示產業觀光一條龍

2019-07-05 19:27

總統府發布 陳儀深出任國史館館長

2019-07-05 18:53

影╱「準大法官」呂太郎說明 土地稅法部分違憲

2019-07-05 17:38

政治檔案條例表決通過 費鴻泰：只是民進黨的迫害工具

2019-07-05 16:12

凱道辦第四場政見會？黃暐瀚：國民黨實在不聰明

2019-07-05 16:10

中方稱與洪秀柱達成統一共識 吳敦義：沒有評論

2019-07-05 15:49

中央對桃園較好？侯友宜：羨慕每一條線都列前瞻

2019-07-05 15:47

蔡英文總統赴國會山莊演講？ 總統府駁斥

2019-07-05 15:14

還我公投 羅智強嗆小英將出100輛嗆聲公車滿街跑

2019-07-05 15:03

影／扯爆！九合一亂象原因答不出來 監察院糾正中選會

2019-07-05 13:29

影／盧秀燕記者會後快閃媒體 避談拒出席行政院會一事

2019-07-05 13:15

不出席院會也不受訪 盧秀燕臉書「等中央釋出善意」

2019-07-05 13:07

九合一大選亂象 監院糾正中選會

2019-07-05 12:49

傳被郭台銘點名有立場 藍七七造勢二主持人遭撤換

2019-07-05 12:22

影／七七抗議爆衝突、反動員隱憂 國民黨：都是中華民國粉

2019-07-05 12:06

頒吳鴻麟獎學金 5桃園縣市長難得「同框」

2019-07-05 11:57

影／以後出不出席行政院會？ 盧秀燕「快閃」媒體不答

2019-07-05 11:33
看更多

熱門文章

最新民調！藍營票倉韓國瑜勝蔡英文逾20% 高雄輸17%

2019-07-05 18:00

曾成功預言蔡英文當選總統 命理師再預言2020三人有「帝王相」

2019-07-06 10:32

國民黨總統初選 學者：撲克牌梭哈 霸道總裁出手了

2019-07-06 08:10

韓國瑜鑽下水道：清淤奏效 近期數波強降雨高雄未淹

2019-07-05 19:56

「郭董」逛六合夜市搏人氣 郭粉vs.韓粉險暴動

2019-07-05 22:47

韓國瑜勘查箱涵 居然還有想像不到的雜物

2019-07-05 21:26

破天荒！ 藍總統初選民調 今直播抽樣作業

2019-07-06 00:42

蘇貞昌批韓國瑜有錢無心 孫大千：陳菊應該羞愧了吧

2019-07-06 09:12

重戰車將到手！美近日可望發布售台M1A2戰車案

2019-07-05 17:08

韓冰和韓國瑜搭高鐵 低調說只是放暑假回來而已

2019-07-05 21:43

綠才修完國安五法 接著...將嚴格規範「中共代理人」

2019-07-06 00:25

郭王在高雄合體 郭台銘：不是來高雄踩韓國瑜地盤

2019-07-05 16:48

【重磅快評】王金平的質疑與直播成就了誰？

2019-07-05 18:31

綠營發動這件事 黃光芹：民進黨恐倒助韓當選總統

2019-07-06 12:40

李艷秋：國民黨若有人脫黨參選 辣台妹就擁有核彈

2019-07-06 11:04

看問題／誰是「中共代理人」 政府說了算？

2019-07-06 01:02

陸企買農產列國安重點 南投縣長林明溱：這個政府瘋了

2019-07-06 12:28

影／韓粉快閃挺高雄 若強碰柯？ 韓粉笑回「四個字」

2019-07-06 09:27

法界：為國安犧牲言論自由 與「敵對勢力」沒兩樣

2019-07-06 00:58

韓國瑜有韓冰 郭台銘：我有世界專家幫台灣打世界盃

2019-07-06 11:40

影／蓮池潭湧「國旗潮」 上百名韓粉冒雨挺韓「凍蒜」

2019-07-06 10:53

有意見而撤換凱道主持人？郭台銘：空穴來風、子虛烏有

2019-07-05 16:42

韓冰回高雄救父？柯文哲：緊急關頭 家人至少是一票

2019-07-06 10:39

郭台銘直搗韓地盤拔樁？韓國瑜：不會不會 予以尊重

2019-07-05 17:44

嗆朱立倫富人稅只能課太少 郭台銘：我能課1600億

2019-07-06 13:39

影╱搶先看！今晚郭台銘王金平合體跟Pepper律動跳舞

2019-07-05 19:26

郭台銘高雄造勢 林義守挺

2019-07-05 23:16

郭台銘逛六合夜市 果凍熱情相挺韓粉擾局

2019-07-05 22:30

槓郭台銘國家養孩子政策 朱立倫提新12年國教

2019-07-05 19:10

「韓國瑜條款」？陸企採購農產 首列國安蒐報

2019-07-06 00:15

新聞眼／不信任公部門？打假…為何越打越反感

2019-07-06 00:28

【即時短評】監院糾正中選會 反證「公投法修惡」

2019-07-05 22:47

總統府發布 陳儀深出任國史館館長

2019-07-05 18:53

影／郭台銘揪準媽媽拍廣告背書孩童國家養 朱立倫虧：真豪氣

2019-07-05 18:19

調查局要查六大網站 老天鵝自嘲少了這張「綠卡」

2019-07-06 13:59

影╱「準大法官」呂太郎說明 土地稅法部分違憲

2019-07-05 17:38

九合一「輕率選務」 監院糾正中選會

2019-07-06 00:27

直播被中斷 時力黨團：柯文哲應堅持直播

2019-07-06 10:04

反鐵籠公投不缺席 韓粉、郭粉明凱道尬人氣

2019-07-06 00:35

韓粉在哪裡？國旗衣韓粉現身自強號 南下挺韓到底

2019-07-06 10:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top