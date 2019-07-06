藍營總統初選民調傳綠偷襲挺韓國瑜 韓營：應是心理戰

2019-07-06 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨下周一展開總統初選民調，卻傳出綠營近日在網路上廣發「有瑜點魚、無魚吃菜」民調教戰守則，反其道而行要幫目前藍營初選參選人中民調領先的高雄市長韓國瑜「加持」，動機引發聯想。韓陣營分析，應是心理戰。

與韓國瑜友好的「神力女超人」、國民黨立委許淑華表示，敵對政黨在對手初選民調過程中策略性支持較弱人選時有所聞，但過去多透過組織系統檯面下操作，企圖影響選情，但這次卻公開「偷襲」教戰守則，不符合常理。

許淑華分析，綠營這波操作，讓人感覺比較像是心理戰，目的應該是希望透過「義助」韓國瑜民調的宣示，塑造韓國瑜選情緊張、綠營覺得韓較好打等假象，反向操作影響韓國瑜初選民調選情。

許淑華表示，若綠營「有瑜點魚」民調「文宣」奏效，即使目前民調居領先的韓國瑜最後憑實力出線，也會被弱化正當性。韓營人士更認為，若綠營「政黨偷襲文宣」發酵，韓最後民調卻仍僅以些微支持度勝出，就可能鼓勵初選第二名脫黨參選。

中常委曾文培則認為，綠營「有瑜點魚」民調突襲策略性支持韓國瑜是假議題，實務上很難做到；以現階段韓國瑜仍是國民黨最強選手，綠營作法是要假裝策反韓，藉以鼓動藍營積極表態支持第二名參選人。

國民黨團總召曾銘宗認為，初選85%對比民調設計可相當程度消除政黨偷襲問題，但仍提醒，民進黨總統初選時藍營也沒人操作偷襲，綠營應尊重國民黨初選機制。

外界解讀，因韓國瑜支持者排外態度激烈，國民黨總統初選末期將是挺韓與反韓對決。韓營人士同意，這段日子以來，韓雖爭取不少支持，但因韓部分表現、支持者來源，確實也讓不少人對韓產生反感，但不認為會集結成反韓勢力，初選還是選人。

挺韓中常委則說，初選過程參選人都全力爭取最大多數支持，期間參選人或支持者陣營間或有合縱連橫，但觀察韓國瑜支持基本盤從初選至今並沒有太大改變，即使立委王金平宣布不參加初選後，支持板塊也是被分食，評估最後應不至成挺韓、反韓對決。