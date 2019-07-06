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七七抗議潮再起 退警明天下午忠孝西路橋「悼承翰」

2019-07-06 13:36聯合報 記者周志豪╱即時報導

周三台鐵嘉義站李姓員警執行勤務時，遭民眾持利器刺傷致死，引發輿論譁然。中華民國退警總會近日緊急發起「悼承翰、愛警察、護台灣」，號召退休員警明天下午2時穿白衣至台北市忠孝西路天橋悼念殉職的李姓鐵路警員。

由於明天下午3時，國民黨正好將在中山南路另一端舉辦「反鐵籠公投凱道大會師」，抗議民進黨將公投法修惡，雙方是否會師受關注。

中華民國退警總會長耿繼文近日署名發出緊急通知，號召各退警協會警消弟兄在7月7日下午2時，穿著白色衣服，在台北捷運板南線善導寺站2號出口，舉著單位會旗集結，為退休警消的尊嚴站出來。

通知中提到，明天下午退休警員集結完成後，將持「悼承翰、愛警察、護台灣」標語遊行前進至台北市忠孝西路天橋，並將「蔡政府欠退休警消一個公道」布條懸掛在天橋上，悼念近日殉職的李姓鐵路員警李承翰。

延續反蔡政府退休警消年改訴求，通知中表示，警消工作是高度不確定性的危險工作，日日夜夜，隨時傷、殘、犧牲生命，傷殘亡的人數最多，而幸運得以退休的警消人員，卻不像軍人般受到尊重。

通知中也提到，鐵路警察局嘉義所李姓員警年僅25歲，在火車上英勇保護民眾殉職，讓大家不捨，但過去看過太多警消「今日公祭、明日忘記」案例，最終警消人員仍是受到不公平對待的「弱勢團體」。

警察嘉義
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