綠營發動這件事 黃光芹：民進黨恐倒助韓當選總統

2019-07-06 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



國民黨下周一開始總統初選民調，媒體人黃光芹上午在臉書指出，民進黨以「韓國瑜出線，比較好打」的謬認，發動「唯一支持韓國瑜」，已造成郭台銘民調2～3%的影響。

黃光芹說，目前郭、韓民調處於正負誤差範圍內，韓仍保持2～3%的領先，再這麼下去，韓很可能以5%的差距贏得初選，並且在大選再贏過蔡英文，而當選2020總統。