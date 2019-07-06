親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中共代理人修法
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

陸企買農產列國安重點 南投縣長林明溱：這個政府瘋了

2019-07-06 12:28聯合報 記者江良誠╱即時報導

「幫助農民也有問題，這個政府瘋了？」南投縣長林明溱說，政府幫助農民拓展銷售管道，這是天經地義，怎麼民進黨會無限上綱，和選舉扯在一塊，且將農產採購作為國安情資蒐集，利用國家機器打壓異己，恐怕會造成地方和政府寒蟬效應。

調查局啟動選舉查察，將「境外資金介入選舉」是查察的重中之重，並首度將「陸企採購農產品」列為境外資金影響國安蒐報重點。

林明溱說，南投縣政府3月到大陸行銷農產，縣府協助縣農會爭取大陸訂單，而且，目前採購農產的主要是大陸台商。不過，為了拓展更大的市場，和大陸企業合作，這是必然趨勢。

他說，貿易攸關民生經濟，農產外銷更是為了幫助農產滯銷和低價問題，對農民有幫助，不該動輒和政治扯上關係。民進黨為了選舉，擴大「反送中」效應，希望挑動民眾反中情緒，拉抬綠營選情，這不僅是利用國家機器打壓異己，更是傷害農民權益。

「政治歸政治、經濟歸經濟」，林明溱說，希望民進黨政府能以民眾的生活為依歸，改善人民生活，不要為了選舉亂扣帽子，反而凸顯民進黨只會選舉不會治國。地方政府或農會協助農產銷往中國，可能會拉抬特定候選人選情威脅國安，那蔡政府向美國採購數百億元的戰機、坦克，也有助於拉抬美國總統川普選情，依照蔡政府的標準，是否改天台灣也會因為影響美國選情，而遭美國政府調查。

南投縣長林明溱認為政府協助農民拓展國外銷路是天經地義的事，民進黨政府卻將陸企採購...
南投縣長林明溱認為政府協助農民拓展國外銷路是天經地義的事，民進黨政府卻將陸企採購農產列為國安情資重點，實在太離譜。圖／南投縣政府提供
分享

民進黨農民
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

影／徐國勇:給錢補警力能治本 侯酸別開口又說沒人沒錢

2019-07-06 13:20

醫期刊「刺絡針」將台列中國一省 陳時中：抗議已寄出

2019-07-06 13:11

直播被中斷 時力黨團：柯文哲應堅持直播

2019-07-06 10:04

蘇貞昌批韓國瑜有錢無心 孫大千：陳菊應該羞愧了吧

2019-07-06 09:12

口蹄疫區申請除名 前官員：歷朝努力的結果

2019-07-06 00:58

蔡總統搬口蹄疫政績 藍諷：往臉貼金

2019-07-06 00:48

九合一「輕率選務」 監院糾正中選會

2019-07-06 00:27

直言集／頭痛醫腳 中選會糾正案坐實公投法修惡

2019-07-06 00:22

熱門文章

韓國瑜PK郭台銘！兩項網路最新民調 約7成網友都挺他

2019-07-05 15:47

最新民調！藍營票倉韓國瑜勝蔡英文逾20% 高雄輸17%

2019-07-05 18:00

曾成功預言蔡英文當選總統 命理師再預言2020三人有「帝王相」

2019-07-06 10:32

國民黨總統初選 學者：撲克牌梭哈 霸道總裁出手了

2019-07-06 08:10

韓國瑜鑽下水道：清淤奏效 近期數波強降雨高雄未淹

2019-07-05 19:56

「郭董」逛六合夜市搏人氣 郭粉vs.韓粉險暴動

2019-07-05 22:47

韓國瑜勘查箱涵 居然還有想像不到的雜物

2019-07-05 21:26

破天荒！ 藍總統初選民調 今直播抽樣作業

2019-07-06 00:42

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top