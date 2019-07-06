陸企買農產列國安重點 南投縣長林明溱：這個政府瘋了

2019-07-06 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



「幫助農民也有問題，這個政府瘋了？」南投縣長林明溱說，政府幫助農民拓展銷售管道，這是天經地義，怎麼民進黨會無限上綱，和選舉扯在一塊，且將農產採購作為國安情資蒐集，利用國家機器打壓異己，恐怕會造成地方和政府寒蟬效應。

調查局啟動選舉查察，將「境外資金介入選舉」是查察的重中之重，並首度將「陸企採購農產品」列為境外資金影響國安蒐報重點。

林明溱說，南投縣政府3月到大陸行銷農產，縣府協助縣農會爭取大陸訂單，而且，目前採購農產的主要是大陸台商。不過，為了拓展更大的市場，和大陸企業合作，這是必然趨勢。

他說，貿易攸關民生經濟，農產外銷更是為了幫助農產滯銷和低價問題，對農民有幫助，不該動輒和政治扯上關係。民進黨為了選舉，擴大「反送中」效應，希望挑動民眾反中情緒，拉抬綠營選情，這不僅是利用國家機器打壓異己，更是傷害農民權益。