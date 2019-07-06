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蔡政府要修「中共代理人」 柯文哲：等法修出來再講

2019-07-06 11:16聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

國安五法」修訂後，民進黨將要繼續完成「中共代理人」修法，另調查局調查局將「陸企採購農產品」列為境外資金影響國安蒐報重點。昨天才從上海回台的台北市長柯文哲今天被問到此事時表示「等法修出來再講」。

柯文哲說，法是這樣，先不要把人家當壞人，討論的過程中，很多意見都會出來，不要預先預定立場，修法過程自然會有討論。

對於蔡政府要完成「中共代理人」修法，台北市長柯文哲認為俢法過程自然會有討論，等法...
對於蔡政府要完成「中共代理人」修法，台北市長柯文哲認為俢法過程自然會有討論，等法修出來再講。記者楊濡嘉／攝影
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柯文哲國安中共代理人
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