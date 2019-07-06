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直播被中斷 時力黨團：柯文哲應堅持直播

2019-07-06 10:04聯合報 記者楊正海╱即時報導

北市長柯文哲昨會見國台辦主任劉結一，發生雙方直播錄影爭議，時代力量黨團林穎孟、黃郁芬、林亮君針對此事和柯參加雙城論壇，提出4點聲明，並認為台北市政府應堅持公開透明原則，以直播為原則辦理，發揮民主的影響力。

聲明如下：一、柯市長曾說，希望台北發揮讓中國民主化的影響力。柯市長於本次會面中未論述台灣民主自由之價值，發揮台北國際戰略地位，影響中國在硬體之外，提升軟體人權發展之可能，例如以民主國家智慧城市為例，提出中國對東突（新疆）之科技威權掌控之危險性。令人遺憾。

二、與中國交涉，北市府表達「五個互相」原則，然在北市府提出「透明公開」原則時，溝通卻出現羅生門與爭議，顯見「五個互相」只是片面期待！前行政院長謝長廷及陳菊前市長皆分別於2013年與2014年會面國台辦主任張志軍，各政黨與國台辦見面並非先例，惟應循法定程序，於法定期間一個月內提送考察報告。時代力量黨團強烈要求，北市府應載明本次會面始末及詳細內容，並詳予說明有關事前台北市政府與中國前置作業溝通之缺失及直播之爭議。

三、有關直播爭議，若中國並不打算審查錄影內容，其性質與直播無異，未來如有類似場合，台北市政府應堅持公開透明之原則，以直播為原則辦理，始能發揮民主之影響力，不能容許中國於公審李明哲時直播，在宣稱雙方對等交流時卻閉門的錯亂邏輯。

四、雙城論壇已舉辦十年，近年也多重複著重於談城市硬體政策交流，考量台北市已有「智慧城市論壇」等類似論壇，未來應直接邀請中國代表前來參加即可，下一個十年的雙城論壇，應選擇其他經濟面及軟硬體更有發展潛力、更值得台北學習效法之國家辦理。

北市議會時代力量黨團議員林穎孟(中 )、林亮君(左)、黃郁芬。記者楊正海/攝影
北市議會時代力量黨團議員林穎孟(中 )、林亮君(左)、黃郁芬。記者楊正海/攝影
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