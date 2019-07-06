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九合一「輕率選務」 監院糾正中選會

2019-07-06 00:27聯合報 記者蔡晉宇／台北報導

去年九合一大選合併公投，造成民眾投票大排長龍的亂象，監察院通過糾正中選會。 圖／...
去年九合一大選合併公投，造成民眾投票大排長龍的亂象，監察院通過糾正中選會。 圖／聯合報系資料照片
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針對去年九合一選舉投票日諸多亂象，監察院通過對中選會糾正案。監委張武修昨天表示，投票當天下午四時以後，還在排隊等候投票的投開票所還有六一九一所，占全體百分之卅八點九七，中選會未詳慮公投成案門檻降低，可能大幅增加選務並造成投票亂象，有重大違失。

張武修指出，根據作業規定，每個投票所容納選舉人數，應低於一千五百人，全國約一萬五千個投開票所中，超收者約三千二百個，其中八一六個投開票所需承擔超過一千八百名選舉人；部分投開票所爆量超收，是延誤投開票程序原因之一。

監察院的糾正案，顯示中選會對公投選務尚有改進空間，與公投法本身關係不大，但民進黨政府強行修法，被在野黨譏為「鐵籠公投」。國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，正推動公投法的複決公投案，若明年國民黨立委席次過半，一定修回公投法，還給人民直接公投的基本民權。

張武修表示，中選會輕率選務工作，讓投票時間維持上午八時至下午四時，導致當天未能有效分散投票人潮，造成「邊投票、邊開票」狀況，使全國近四成投開票所未在截止時間結束，更發生開票到隔日凌晨的離譜狀況，明顯有疏失。

根據中選會資料，表現最好的台南市，準時截止投票比率約為七成五，比率最低為新竹縣，僅不到百分之十五；人口密集的六都都未能在法定時間準時完成投票，其中台北市、新北市和桃園市準時截止投票所比率未達半數，台北市甚至僅一成六；高雄市百姓宮福德祠更在晚間八時卅分才完成投票，投票總時間逾十二小時。

張武修說，調查過程曾約談中選會前主委陳英鈐及副主委陳朝建，但對於投票壅塞的應變措施，中選會均無法明確答覆，也沒有預期會這麼嚴重。

張武修並表示，中選會目前仍以人工方式辦理公投開票作業，耗時費力，但鄰近國家已有機器（電子）開票做法，中選會應考量以電子方式開票，以提升公投開票效率、減輕選務工作壓力。

陳朝建表示，對於去年九合一選舉發生的選務問題，中選會會通盤檢討，未來將增設投開票所並降低各投開票所負擔的投票人數，也將在現場進行人潮分流，加強動線規畫。

投票中選會公投九合一選舉監察院
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