【即時短評】柯文哲也是「中共代理人」？

2019-07-05 23:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



在完成「國安五法」修法之後，蔡英文總統今天宣示，立法院下一個會期還要完成「中共代理人」修法。蔡政府雖強調這是強化兩岸互動的「民主防護網」，但「中共代理人」帽子何其大？「國安五法」已經引發諸多爭議，若再橫加不夠明確的規定，豈非所有政治上的異己，都可能被劃歸「中共同路人」？

「只要我當總統的一天，我會努力，讓我的國民，沒有一個人必須為他們的認同道歉。」這是蔡英文2016年當選總統那天晚上，令人動容的發言。她還期許大家相互扶持，「一個更自由、更民主、更繁榮、更公義的國家，就在我們眼前！」但目前在我們眼前的，卻是動輒以「國安」之名，構築所謂「民主防護網」的政府。

蔡總統在今年新年談話中提及必須正視中華民國台灣存在的事實、必須尊重兩千三百萬人民對自由民主的堅持、必須以和平對等的方式來處理兩岸之間的歧異、必須是政府或政府所授權的公權力機構坐下來談等「四個必須」，國人應可認同；但在堅守國家主權之餘，如何與對岸互動，各政黨主張並不相同，這是民主自由的展現，更是蔡總統所說「沒有一個人必須為他們的認同道歉」的真諦。

例如，即使民進黨有「台獨黨綱」及「台灣前途決議文」，但也可如民進黨前主席許信良主張「大膽西進」；即使是蔡英文，她在2012年總統大選失利，辭去民進黨主席時，敗選檢討報告中也說「要了解中國，必須在互動中去了解」。兩岸既要互動，何能自縛手腳？甚或無限上綱地懷疑所有與對岸互動的國人同胞？南投縣長林明溱一句「這個政府是不是瘋了」雖是重話，卻也代表民間不同的聲音。

民進黨當年反對「國安惡法」，撐起民主自由的大旗；如今不但完成所謂「國安五法」拼圖，還將進一步界定「中共代理人」，但若在沒有足夠證據的情況下指控他人不忠、顛覆、叛國等罪，豈非「麥卡錫主義」復辟？