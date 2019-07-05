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【即時短評】監院糾正中選會 反證「公投法修惡」

2019-07-05 22:47聯合報 記者林河名╱即時報導

立法院臨時會日前三讀修正公民投票法，讓大選與公投正式脫鉤，理由是為了避免重蹈去年九合一選舉合併公投的亂象。不過，從監察院糾正中選會的理由來看，「亂象」其實源於中選會的誤判與輕率，若要提升公投開票效率也可引進科學的電子計票方式，而非強制讓公投與大選脫鉤。這項糾正案也反證了在野黨對公投法「修惡」的批評。

立法院此次修正公投法，以明定8月第4個星期六為「公投日」，讓公投與大選脫鉤，自2021年起每兩年舉辦一次，錯開選舉年。但修法背離了民進黨當年「公投綁大選」主張，國民黨「反鐵籠公投凱道大會師」7日就要登場，主要訴求就是民進黨政府一方面關心香港的自由人權，另一面卻侵犯台灣人民的直接民權，大玩兩面手法：評估對民進黨選情有利就「公投綁大選」，如果不利於民進黨選情就「惡霸通過修法，把公投沒收」。

去年九合一合併公投的「亂象」固然歷歷在目，但依監委糾正內容來看，真正問題不在公投法，而是中選會的應變失靈。首先，中選會忽視公投法在2018年1月3日修正施行後，已大幅降低提案、連署成案與通過門檻，全國性公投案可能大幅增加，且未審慎評估公投併同選舉，投票時間也會劇升等因素，輕率決定投票起迄時間維持為上午8時至下午4時，各地投開票所數也未相應增加，導致投票「塞車」嚴重，這才是造成亂象的主因。

監委並認為，公投是人民對「事」表態，並非像選舉對「人」的決定，兩者性質不同，但中選會仍以人工方式辦理公投開票作業，難免耗時費力；許多國家針對公投已有電子開票作法，若能參考引進，不僅可提升公投開票效率，也可減輕選務工作壓力，即使「公投綁大選」也足可應付。

這次公投法修正，草案規定公民連署須檢附身分證影本引發極大爭議，最後雖緊急煞車，卻通過公投不能綁大選，遭前副總統呂秀蓮批評為「把公投墮胎」；如今監察院的糾正案，更可證明修法「頭痛醫腳」的荒謬，也凸顯執政黨的立法傲慢。

立法院日前三讀修正公投法，國民黨立院黨團抗議這是「鐵籠公投」修法。聯合報資料照／...
立法院日前三讀修正公投法，國民黨立院黨團抗議這是「鐵籠公投」修法。聯合報資料照／記者胡經周攝影
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