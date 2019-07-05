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受邀華府GCTC開幕演講 鄭文燦明晚將二度訪美

2019-07-05 22:02聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市長鄭文燦明天晚上將率市府團隊赴美國考察，為期11天預計訪問華府、美南等城市，市府指出，此行源自今年2月市長率團訪美時，時任國務院代理副助卿史墨克當面邀請鄭市長出席7月於華府舉辦的2019年全球城市團隊挑戰博覽會（GCTC）開幕演講，返台後不久即在3月8日收到美國在台協會的正式邀請信函，因此促成半年內二度訪美。

市府發言人詹賀舜說，2019年全球城市團隊挑戰博覽會（GCTC）由商務部主辦，國土安全部及美國科學基金會協辦，美國國務院及商務部邀請鄭市長在開幕場次進行國際視野專題演講。論壇主題為「智慧城市—網路安全與隱私」，由於桃園今年也剛榮獲ICF智慧城市TOP1，鄭市長將與各國的參與者分享城市智慧治理的經驗，與國際的各城市進行交流。

詹說，本次除參加GCTC的活動、演講，也會前往姐妹市參訪與相關交流，宣慰當地僑胞及參加僑界活動。同時，也感謝美國在台協會、美國商務部與多個智庫的邀請，相信此行將就城市發展及相關議題交流有豐碩成果。

美國在台協會AIT今天也在臉書粉絲頁貼文指出，美國商務部國家標準暨技術研究院將於7月10日至12日在華盛頓特區舉辦「2019年全球城市團隊挑戰博覽會」，AIT商務組將帶領桃園市、台南市、台北市共53人代表團參與，鄭文燦市長將在11日舉行的GCTC國際視角主題演講發表演講，隨後，台南市副市長王時思也將與13位市長和城市代表一同參與圓桌論壇。

桃園市長鄭文燦明天晚上將率市府團隊赴美國考察，為期11天預計訪問華府、美南等城市...
桃園市長鄭文燦明天晚上將率市府團隊赴美國考察，為期11天預計訪問華府、美南等城市。記者張裕珍／攝影
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