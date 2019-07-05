觀賞魚太驚豔！蘇貞昌指示產業觀光一條龍

2019-07-05 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



觀賞魚是台灣第三大寵物市場，年產值已超過40億元，行政院長蘇貞昌今天下午到屏東農業生物科技園區視察，對觀賞魚產業驚豔不已，當場指示農委會加速打造冷鏈物流系統，未來結合交通、觀光、農業，打造產業一條龍。

屏東農業生物科技園區12年前開園時即是由當時的行政院長蘇貞昌剪綵，12年後，目前已有的233公頃已完全出租，新的腹地165.41公頃正在擴充，區內產業蓬勃，讓蘇貞昌相當滿意。

由於南部天氣炎熱，包括農漁產品、觀賞魚都需要冷鏈物流系統，以爭取運輸及保存時間，目前農科已著手在桃園、彰化及屏東農科規劃北中南旗艦冷鏈物流中心。

行政院長蘇貞昌表示，未來冷鏈物流體系一旦建構完成，台灣的農產品就更可以站上國際舞台，與全世界競爭，期盼未來打通冷鏈運銷環節後，能創造國際競爭力，打開日本、歐美及中東等國際市場。

屏東縣長潘孟安表示，以觀賞魚為例，全台約有1000多戶的觀賞魚養殖戶，屏東就佔有7成的比例，觀賞魚產業的產值，活體出口已超過新台幣10億元，再加上周邊產業如飼料、魚缸、維生設備與燈光照明等，整體產值將達到新台幣40億元以上，為屏東帶來了龐大的產值。

蘇貞昌今天偕同夫人詹秀齡特別參觀了觀賞魚展示中心，對於台灣的觀賞魚產業驚豔不已，小小一隻「尼莫」就有多變色彩及高身價，他說，未來可以考慮導入觀光客，結合產業強項及觀光，讓更多人看見台灣驕傲。