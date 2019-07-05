中央對桃園較好？侯友宜：羨慕每一條線都列前瞻

2019-07-05 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市長侯友宜今早赴桃園，與桃園市長鄭文燦一起向總統蔡英文及交通部長林佳龍，爭取三鶯線延伸段可行性評估儘速核過；下午侯友宜出席淡海輕軌、北捷轉乘站紅樹林站連通道啟用典禮，被媒體問及新北多項軌道建設都沒有納入前瞻？侯友宜替新北叫屈，「我非常羨慕桃園，桃園每一條線都列到前瞻」，他希望也對新北市好一點。

侯友宜說，不管是汐民線，深坑、八里、五股泰山的輕軌，都沒有納到前瞻，「我非常羨慕桃園，桃園每一條線都列到前瞻」，而且支持的很多。他還說，甚至聽到一個水上樂園，（中央）就支持了13億給桃園。

侯友宜表示，中央是不是也給新北市多一點支持，因為新北市是一個大台北，北北桃基宜的中心，新北市能夠把軌道建設與公共建設做更好，會帶動大台北生活圈，所以麻煩中央給新北多一點支持，新北有400萬人口，希望給滿滿支持力量，讓新北超越所有國際大都市。

侯友宜說，「對別人好我們沒有意見，起碼要對我們新北市好一點」。有媒體追問，最近高雄市長韓國瑜及台中市長盧秀燕認為中央對他們不好，侯友宜說，希望中央對新北市覺得需要的、中央也評估可行的，趕快給新北。

侯友宜舉例，對新北很多地小人稠地方，停車場很需要，中央核定某部分，但大部分還沒有核定，類似這樣公共建設，因為財政負擔上，及財政收支畫分法沒有到位，希望中央給新北更多支持。他稍早也指出，新北市一個人預算是3萬9千元，隔壁台北市是6萬。