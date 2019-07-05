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台灣有可能用「網路實名制」打擊假新聞嗎？

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蔡總統臉書宣示 立院下會期完成「中共代理人」修法

2019-07-05 14:38聯合報 記者林敬殷╱即時報導

蔡英文總統今天透過臉書，表達對國安五法修法的看法，她除了感謝立委的努力之外，也強調，香港「反送中」給台灣一個訊息，如果我們自己不守護國家的主權、不保護國家的安全，我們葬送的將會是我們所珍視的自由與民主。她也進一步指出，未來，立法院下一個會期，還會繼續努力，完成「中共代理人」的修法。

蔡總統說，立法院臨時會結束，謝謝立委們的努力，「國安五法」最後一塊拼圖完成。　　

她表示，前天，立法院三讀通過《 兩岸人民關係條例》修正案，規範少將以上的退將，還有涉密的政務副首長以上人員，終身不得參加中共相關政治活動。若違反，情節重大者，最重可剝奪全部的月退俸，或罰1000萬元。　　

蔡總統說，台灣是個自由的國家，任何人都能有不同的政治立場。她也相信，大部分的軍人和退休將領，都是永遠對國家效忠，一生為國家奉獻。但是，如果有少數退將，跑去中國唱中國國歌、向中國國旗敬禮，做出有損國家利益和尊嚴的事，甚至讓台灣人民受到傷害，就應該受到最嚴厲的處分。　　

蔡總統表示，未來，立法院下一個會期，還會繼續努力，完成「中共代理人」的修法，嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。　　

蔡總統指出，香港「反送中」給台灣一個訊息，如果我們自己不守護國家的主權、不保護國家的安全，我們葬送的將會是我們所珍視的自由與民主。

蔡總統臉書宣示，立院下會期完成「中共代理人」修法。照片翻攝自總統臉書。
蔡總統臉書宣示，立院下會期完成「中共代理人」修法。照片翻攝自總統臉書。
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中共立法院國安蔡英文反送中
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