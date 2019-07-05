總統初選民調遭質疑 國民黨：不會有博歹賭情形

2019-07-05 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨總統初選民調下周一晚間登場，但前天立委王金平卻發出聲明，質疑民調恐有不公，呼籲停止初選，讓初選民調公信力遭質疑。民調小組召集人黃德福今天表示，這次民調不會有黑箱或博歹賭情形，這次民調將成中華民國有史以來最公平、公開、公正民調作業與典範，明天抽樣也會網路直播。

選監小組成員則透露，王金平質疑的項目，像是戶中抽樣、5家民調公司、取足3千個大樣本民調、7天民調作業期等這次總統初選民調作業細節，周二民調說明會議上，5位初選參選人陣營都認同黨的規劃，並沒有提出質疑。

國民黨總統初選下周一晚間起展開為期7天的家戶電話民調作業，為讓參選人了解民調作業規劃，周二下午已先舉辦民調執行暨觀察座談會，周六上午還將在中央黨部統一抽取電話樣本，公布抽樣樣本資料來源以昭公信，盼讓民調作業愈單純愈好。

黨務人士表示，這次總統初選電話民調樣本將從中華電信去年度資料庫中644萬6977筆市話電話資料中抽出40萬筆，確認沒有重複抽號後，就平均拆分為5份各給一家民調公司使用，再由各承包民調公司分7天拆封使用。

黨務人士說，民調開始前，民調公司主機要清空，不能留下任何樣本資料後，之後再分日分批拆封這次初選民調樣本灌入展開電訪民調，避免機構效應問題。7天民調作業期前6天每家公司要完成450份，最後一天300多份，就可達成至少3千份。

黨務人士表示，民調作業期長達7天，除了這次是採大樣本民調，原本就需要一定電訪期，7天民調期也可把不同作息的都納入，讓不同生活作息的人都有機會能被抽到，像是有的人可能禮拜一要跳瑜珈，其他6天還是有機會接到電話。

但國民黨對總統初選的縝密規劃，前天上午卻遭王金平質疑還是可能不公。下午中常會吳敦義親自建議邀王出任民調小組總督導，仍被回擊解決不了問題。吳今天上午親上回線回應質疑。

選監小組成員表示，這次總統初選是國民黨有史以來第一次，為讓民調公正，黨中央不僅將抽樣、民調都委外，委託民調公司時還要求所聘任的訪員至少要有半年以上電訪經驗，已努力強化民調效度與信度。

此外，每天民調過程都開放參選人陣營派監聽員監聽，若監聽過程有疑慮的電話，也會在當天民調結束後立即由選監小組成員與5位參選人代表當場釐清，並要經5人簽字同意後才算完成處置，制度上已充分考慮公平問題。