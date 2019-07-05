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不出席院會也不受訪 盧秀燕臉書「等中央釋出善意」

2019-07-05 13:07聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中市盧秀燕昨天刻意缺席行政院會後，今天上午出席活動時，也拒絕媒體受訪。盧秀燕中午在臉書發文，上任半年來，爭取多項補助、加強中火管制等，被中央杯葛拖延，她強調等待中央釋出善意，公平對待台中市民。

盧秀燕近期與中央「過招」，先是強調台中是繳稅大戶，中央拿錢當大爺，本周又說中央口惠而實不至，儘管行政院會出席率最高，但爭取台灣燈會、托育準公共化等補助，或者為守護台中空氣品質，加強管制中火生煤使用，中央都杯葛。

盧秀燕昨天大動作缺席行政院會後，今天上午出席活動時，大批媒體要訪問盧秀燕，沒想到活動結束後，在大批記者提問下，盧秀燕直接離開，未接受採訪。新聞局長吳皇昇表示，不希望變成中央與地方對抗。

盧秀燕中午在臉書發文，「開會要有意義和價值，如果秀燕成為蘇院長口中稱讚出席率最高的地方首長，但在秀燕上任半年來，向行政院及各部會請求的多項補助需求案；以及根據四年前訂定的生煤管制條例，要求中火確實減煤以維護中部地區民眾健康等權益，都被杯葛拖延。

盧秀燕臉書表示，「沒有得到中央善意的回應，那麼，市民也會問秀燕，『市長，妳舟車勞頓花時間去參加這個行禮如儀的行政院會，有什麼意義？』」。盧強調「我們仍然在等待中央釋出善意，公平對待台中市民」。

台中市長盧秀燕中午在臉書表示，她在等待中央善意的回應，盼公平對待台中市民。圖／取...
台中市長盧秀燕中午在臉書表示，她在等待中央善意的回應，盼公平對待台中市民。圖／取自盧秀燕臉書
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