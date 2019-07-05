【即時短評】藍軍交鋒喚醒的感覺 令蔡政府很難無憂

2019-07-05 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



國民黨總統選舉提名初選國政願景發表會結束後，國民黨初選好戲上場，看熱鬧者，關注郭台銘與朱立倫的零到六歲幼兒國家養政見論辯，及韓粉來不來國民黨凱道活動。看門道者發現，能源論辯為國民黨找到新戰場，不僅大選可以打得火熱，地方百里侯也能助攻。

郭台銘與朱立倫這兩天為了幼兒政見交鋒，僅管兩人思維不同，霸氣展現及犀利批判，都贏得雙方支持者讚賞，在民調展開前夕，有利最後衝刺及凝聚粉絲，兩人都獲得聲量拉抬。

韓國瑜也沒有閒著，國民黨在凱道辦活動，韓國瑜邀請韓粉前一天來高雄，不少韓粉的認知是韓國瑜是暗示大家不要上凱道。韓國瑜連續台北、花蓮、雲林、台中、新竹盛大造勢後，國民黨上凱道的場面如何，當可作為解讀國民黨到底能否不靠韓粉的試劑。

朱立倫批評韓國瑜造勢勞民傷財，這場凱道活動，朱立倫肯定不會加入動員競賽，國民黨主席吳敦義發出動員令，這是韓國瑜近來首次參加韓粉缺席的造勢活動，郭台銘想主導場面，韓國瑜及朱立倫不會坐視，三人如何角力，是初選民調前的高潮戲碼。

韓國瑜主張核能，啟動核四，郭台銘主張務實使用核能，重啟核四已成國民黨大選的主流政見，能在民進黨操弄反中議題外，開闢新戰場，民進黨在以核養綠公投挫敗後，廢除電業法非核家園條文，但蔡總統又參加反核遊行，民進黨能源政策走入死胡同，國民黨抓到了重點。

蔡英文說台灣不缺電，即便天氣這麼熱，備轉容量還是達10％。台中市長盧秀燕近來為中火生煤減量及空汙季發電機組減半，槓上中央，她以市民的肺請命，蔡政府不敢輕攫其鋒，這讓台電很緊張，機組減半後，備轉容量率將大減9％，重重打臉蔡總統不缺電的狂言。