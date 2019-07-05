九合一大選亂象 監院糾正中選會

2019-07-05 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



針對九合一投票亂象，監察院上午通過對中選會糾正案。監察委員張武修指出，11月24日下午4時以後，還在排隊等候投票的投開票所，有6191所，占全體38.97%，約談中選會前主委陳英鈐、副主委陳朝建，中選會措手不及，無法應變，但也不清楚為何延誤。

中選會遲至今年4月底，在監察院要求下，才提出統計資料，顯示當天準時截止投票的投開票所比率61.03%。

根據中選會資料，全國準時完成截止投票比率最低新竹縣，14.36%。人口最為密集的六都，都未能在法定時間準時完成投票，表現最好的台南市，準時截止投票比率為75.72%。下午4時截止投票，台北市、新北市和桃園市都未達半數，台北市準時截止投票所的比率為16.63%。高雄市百姓宮福德祠晚間8時30分完成投票，投票時間超過12小時。

張武修說，中選會好像答不出來為何當天無法及時完成投票，他們措手不及，投票當天也無法應變。以台北市為例，為何延長投票的情形最嚴重，他們不清楚為何延誤。

張武修指出，中選會規畫每個投開票所分配的選民數量，部分投開票所爆量超收，是延誤投開票程序原因之一。根據作業規定，每個投票所容納選舉人數，應低於1500人，全國1萬5559個投開票所中，超收的共有3212個，816個投開票所需承擔超過1800名選舉人。