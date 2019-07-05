劉結一稱洪秀柱與對岸達共推統一共識 吳敦義：沒評論

2019-07-05 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



大陸國台辦主任劉結一昨天宣稱，已與國民黨前主席洪秀柱等人，達成「共同反對台獨分裂，攜手推進祖國和平統一進程」等多項共識後。國民黨主席吳敦義今受訪時回應，「我不曉得這件事情，我沒有評論。」

文傳會代理主委程美華則表示，洪秀柱已是卸任的黨主席，發言不代表國民黨，國民黨也我們沒有辦法去限制她，「這是個人意志」。