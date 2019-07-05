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傳被郭台銘點名有立場 藍七七造勢二主持人遭撤換

2019-07-05 12:22聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨周日將在總統府前舉辦「反鐵籠公投凱道大會師」，預計要號召十萬人塞爆景福門前抗議現場。但原規劃主持人中，黨發言人洪孟楷與立委王育敏，傳因鴻海創辦人郭台銘陣營有意見而遭撤換，黨中央回應，是行程考量。

國民黨副主席曾永權表示，主持人最後的敲定，是考量受邀者各自的時間與行程，最後敲定的5位主持人，江岷欽是知名教授、鄭麗文是政論主持人、歐陽龍是黨發言人，萬美玲、魯明哲是桃園市議員，兼顧中北部平衡發出地方聲音。

不過知情人士透露，因洪孟楷長期支持高雄市長韓國瑜，王育敏被歸為新北市前市長朱立倫子弟兵，郭台銘陣營擔心兩人主持時不公，才要求撤換。洪孟楷受訪時說，周一接到黨務人員通知主持工作遭撤換，不了解其中原因，但尊重黨中央安排。

國民黨籌辦「反鐵籠公投凱道大會師」活動，但6月24日（上周一）發布的新聞稿表示，當天活動將由立法委員王育敏，立委提名人洪孟楷、魯明哲、萬美玲等4人主持，新聞稿發布後不久，再追加黨發言人歐陽龍也擔任主持人。

但「反鐵籠公投凱道大會師」主持人上周發布後，黨內傳出郭台銘陣營對王育敏與洪孟楷有意見，本周一文傳會也正式通知兩人遭到撤換，但並未說明原因。昨天發布的採訪通知中，周日主持人也確定換為歐陽龍、鄭麗文、江岷欽、萬美玲、魯明哲5人。

國民黨副主席兼秘書長曾永權（右三）上午於中央黨部中山廳主持「反鐵籠公投 凱道大會...
國民黨副主席兼秘書長曾永權（右三）上午於中央黨部中山廳主持「反鐵籠公投 凱道大會師」活動前記者會。五位當日活動主持人：歐陽龍（左三）、鄭麗文（右二）、江岷欽（右）、萬美玲（左二）、魯明哲（左）共同出席，說明活動來由。記者許正宏／攝影
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洪孟楷王育敏郭台銘
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