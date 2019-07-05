影／七七抗議爆衝突、反動員隱憂 國民黨：都是中華民國粉

2019-07-05 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨籌備七七「反鐵籠公投」抗議活動，上午宣布活動流程。國民黨副主席曾永權表示，有信心讓凱道到景福門、中山南路、信義路與仁愛路人潮自然溢出，讓現場人山人海。

曾永權指出，當天也邀歷任前主席與總統初選參選人與會，共同對民進黨政府鴨霸沒收人民公投權表達最沉重抗議；目前前主席中僅前總統馬英九與朱立倫將出席，但5位初選參選人會全員到齊，依抽籤序致詞，馬與黨主席吳敦義再壓軸發表談話。

曾永權批評，民進黨關切香港民主人權，卻沒收台灣人民公投直接民權，大玩兩面手法，難道台灣人民人權不如香港？批評民進黨政府過去評估對選情有利就推公投綁大選，現在不利就修法沒收公投，呼籲中北部鄉親勇敢站出來為台灣民主發出正義怒吼。

不過黨內擔心，當天韓粉與其他陣營參選人間恐發生衝突或反動員影響人潮。曾永權表示，歡迎各參選人與來自全國各地對民進黨政府不滿者一起來參加、聲討，但也呼籲參予者要熱情也要展現團結，「初步反應非常好」，不擔心當天活動將失焦。