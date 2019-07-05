頒吳鴻麟獎學金 5桃園縣市長難得「同框」

2019-07-05 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市108年度吳鴻麟先生紀念獎學金頒獎典禮今天在市府大禮堂登場，5名橫跨40多年的歷任縣市長吳伯雄、許應深、朱立倫、吳志揚與鄭文燦難得同框，彼此握手寒暄，朱立倫為八德出身，恰好總統蔡英文近中午將到八德了解捷運三鶯線進度，鄭也頻頻與朱咬耳朵，交換捷運進度，鄭文燦打趣說，捷運不分藍綠，彼此共識是要為下一代著想，讓都市更便利。

鄭文燦率先在頒獎典禮上致詞，他一一介紹出席的「老縣長」們，有「伯公」吳伯雄，祝福伯公身體康健，第一次出席頒獎的許應深縣長、越看越年輕的朱立倫縣長，笑說朱不只眼鏡年輕，講話姿態也變年輕，還有中職會長吳志揚縣長，兩人都為桃猿隊轉賣一事感到頭痛。

鄭文燦與朱立倫今天難得碰面，兩人也談及三鶯線等捷運路網進度，鄭說，三鶯線延伸八德段有3.8公里，當年是由朱完成路網規畫，他上任後接力推動讓捷運工程核定，三鶯線是北桃連結的一小段，目前新北市已經做到桃園的門口了，桃園將接力做路廊，他也強調，自己跟朱市長、侯市長兩人都有密切聯絡，相信三鶯線會順利推動，讓北桃之間捷運可以接軌。

鄭文燦會後被問到，民進黨是不是認為朱立倫是個比較正常的候選人？鄭文燦說，他致詞有誇朱雖然換了眼鏡，看起來更年輕，兩人都出身桃園八德，基於同鄉的情誼，他認為，朱市長做了8年的桃園市長，做了8年的新北市長，對整個市政國政應該會比較了解，肯定朱16年的縣市首長經驗，應該對於實際的問題更清楚。