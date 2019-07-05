影／以後出不出席行政院會？盧秀燕「快閃」媒體不答

2019-07-05 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市長盧秀燕前天刻意缺席行政院院會，對中央抗議；昨天行政院回應：「中央一直把台中市放在心上」；今天上午運動局有一場亞洲身障桌球錦標賽活動，所有媒體都想知道盧的想法，未料她和身障選手開完球，主持人要大家給掌聲不到10秒，她趁機就溜走，讓一排記者傻眼，留下新聞局長吳皇昇擋子彈。

媒體詢問，若盧覺得委屈，為何不親自出來講清楚？吳皇昇說「因市長有下一個行程」。

吳皇昇表示，開會是要開出決議和結論，要對與會者、各方面都有幫助，若出席行政院會得不到善意回應，對台中市民無益，出席的意義何在？盧的舉動「不是抗議」，而是捍衛台中市民權益，若出席爭取資源都沒有實質幫助，不如留在台中專心拚市政。

吳皇昇說，「委屈的是台中市民，上繳中央1400議員，每年平均拿到600-700億元」，若台中提出急迫建設補助需求，卻沒有獲得中央的善意，這很遺憾。

蘇前天視察台中「康橋計畫」建設時說，盧過去也當過立委，現在當市長後「當家才知柴米貴」，上周他就曾跟盧說，「妳只為一個台中市就這麼傷腦筋，但自己要面對22個縣市，但對台中市的需要會大力支持。」

吳皇昇表示，台中市政策都一直配合中央，托育因先實施經費就被砍半，這不公平，台灣燈會經費補助比例也和屏東有落差，蘇院長「當家才知柴米貴」也是台中市的心聲。

吳皇昇說，台中財政離舉債警戒只剩88億元，這是前4年遺留的債務，盧才要負起責任爭取市民利益，她也覺得和中央是伙伴關係，現在是陷入政黨的意識形態，台中市民被犧牲權益。