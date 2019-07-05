蔡英文祖師廟談豬瘟：蘇巧慧的爸爸很兇 台灣都守住了

2019-07-05 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



蔡英文總統今天早上前來三峽區清水祖師廟參拜，立法委員蘇巧慧、吳琪銘陪同，支持者高喊「挺小英、顧台灣」，參拜完蔡英文也品嘗三峽在地的碧螺春、蜜香紅茶，三峽區農會也致贈茶葉給蔡英文。

蔡英文致詞時表示，這幾年他們答應的事情一件一件做，但無論建設或是改革都需要時間，不像點麥當勞一樣點了就立刻拿到，三年多過去，一項一項的政績都出來了，帶領行政團隊很有效率，也覺得施政有感。

「口蹄疫將在台灣走入歷史，這是每個總統，22年來都想要做卻做不到的，但我們做得到。」蔡英文表示，1997年發生口蹄疫後，22年來損失1700億元，她上任的時候就說一定要解決，現在可以免疫了，現在在跟國際組織申請台灣是非疫區。另外，每個國家都被非洲豬瘟淪陷，但台灣沒有淪陷，入境只要帶豬肉就重罰，蘇巧慧的爸爸（行政院長蘇貞昌）很兇，行政體系動起來就是要防疫，其他國家守不住的，台灣都守住了。

蔡英文說，這就是政府有毅力、有決心，我們說的一定會做到，但有時候也是需要時間，希望大家支持、有信心，我們會一件件做完，再給蔡英文四年，台灣一定脫胎換骨。

提到經濟成長，蔡英文表示，這幾年雖然做的很辛苦，加上美國跟中國吵架，因此國際貿易有點受到影響，但經濟還在穩定成長，因為有帶動前瞻計畫、產業轉型、民間消費，台灣今年第一季經濟成長率是四小龍第一名。

蔡英文說，去年到今年實施有史以來最大規模的減稅，這也是2016年就開始規劃籌備，到2019年大家才感受到的，我們的稅收增加，可以進行社區長照2.0，租金補助、減輕年輕人負擔，還有社會住宅，照顧老小都做得很貼心，蔡英文政府在財政上是穩健的，穩守財政紀律，讓經濟可以發展，人民可以得到照顧。