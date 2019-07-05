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解決少子化，郭台銘端出「0-6歲國家養」還不夠！看日韓砸錢催生無效的第二條路

2019-07-05 11:02商業周刊 楊少強／商業周刊

國民黨總統初選人郭台銘，「國家養孩到6歲」政見遭到質疑，他表示「台灣法令不合理，...
國民黨總統初選人郭台銘，「國家養孩到6歲」政見遭到質疑，他表示「台灣法令不合理，要修改過時法令」。圖／聯合報系資料庫
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國民黨總統參選人郭台銘，日前抛出「新生兒6歲以前國家養」的政見。許多討論都集中在財源、可行性等，以經濟學來看，問題只有兩個：1.此政見能否達到目的——解決「少子化」？2.此政見效益是否大於成本？

郭台銘政見的核心，主要是「公托公幼免抽籤」，這可分為三步，一是找錢：課富人稅、資產持有稅；二是找地：盤點全台國有不動產、公共設施，為地方政府找新空間；三是找人：鼓勵大專院校加開幼教課程、提供公費補助進修培養師資。

要評估這些政見能否解決少子化，須先問根源何在。郭台銘認為台灣少子化問題出在「低薪」，他在臉書上說：「長期以來，年輕人賺不到足夠的薪水，別說買不買得起房子，連生活品質都談不上，沒有穩定的生活，誰會想生孩子？」

但「增加公托」的政見，與其說是解決低薪問題，不如說是解決低薪帶來的少子化問題。若低薪問題未解，公托就算增加，人民生育意願依然低落，這些增加的公托恐怕最後仍乏人問津。

再者，「公托公幼免抽籤」，本質是國家負擔幼兒照護，能否解決少子化不無疑問，這可由理論與實務兩層討論。

理論是「逆向選擇」(adverse selection)：生孩子是每個人經過成本效益分析後，利大於弊的選擇。負擔得起生育者，即使國家不出錢，也會決定生。

因此國家出錢補貼生育，是使那些原本負擔不起生育者，也會為了津貼生孩子。就如國家花錢補貼人們開公司，結果是那些原本預期自己開公司會賠錢者，也跳進來創業。

實務面來說，不少國家祭出公費托兒，但效果有限。例如瑞典。在提供公費日間托兒所後，瑞典生育率從2007到2010年一度上升，但始終不到2(人口替代最低程度需達2.1)，而且2012年後又開始下降。

有的國家推出更多經濟誘因催生，例如新加坡。該國整體生育率(TFR)2018年已跌到1.14。為鼓勵生育，新加坡政府讓結婚及育兒的夫婦，可優先申請到第一個組屋單位。為照顧幼兒，1年可申請長達6週無薪假。職業婦女的托兒費用，政府負擔一半，同時還可申請星幣5萬元(約新台幣125萬元)的減稅。生越多減越多。

新加坡還從源頭著手，2012年新加坡政府把國慶日訂為「國家之夜」(National Night)，鼓勵男、女當晚努力「做愛做的事」。此後還在地鐵車廂大貼精子、卵子結合廣告，提醒國民增產報國。

最特別的是「公費相親」，2018年3月新加坡政府推出「點燃愛火」(spark connection 2018)，讓單身男女參加健身慢跑、出海旅遊、營火晚會等配對活動，由政府支付一半費用。官方網站還不時在臉書上更新，提醒人們有哪些地方有活動可以約會。

另一積極催生的是韓國。韓國社會競爭壓力大，父母會為子女聘私人家教，上補習班或藝術課，這些開銷使人們生育意願低落。韓國就業網站統計，20歲至39歲青年人表示，工作、買車、買房是人生必然選項，結婚卻不是：調查顯示有70％不想結婚。

從幼兒津貼到辦活動鼓勵結婚，韓國政府砸錢救生育率，其支出已是國防預算一半。自2010年起，韓國政府還推出每個月第三個星期三，晚上7:30以後辦公室熄燈的運動。目的是希望職場男女早早下班去約會「做人」。

但這些效果仍有限。2019年初，韓國生育率首次跌破1，創1970年以來最低。最近一部韓劇《世界上最漂亮的我的女兒》，講的就是韓國目前生育率低、離婚率高、不婚等現象。一名韓國34歲女性曾受訪表示，韓國社會太競爭，「把孩子帶來世界是種罪過。」

從公托、津貼到減稅，從瑞典、新加坡到韓國，各國催生仍難救生育率，這顯示光有經濟誘因不足成事。已故的新加坡國父李光耀曾說，他若主政，會把育兒津貼定為新加坡平均年薪的1倍，但他認為這仍無助刺激生育率，「這純粹為了證明低生育率完全無關乎經濟或財務因素。」

在李光耀看來，生育率降低是時代趨勢，「婦女要像男人一樣發展事業，要更多休閒，環遊世界，不想被子女拖累。」另外婦女經濟地位比以前更獨立，她們養得起自己，可以慢慢等理想男人出現。這個男人最好比自己賺得多，「如果這個理想男人不出現，她們寧可不結婚。」

因此，生育率降低，是婦女地位提升的必然結果。這種時代趨勢，很難透過單一手段(例如增加公托)解決。

但也不是毫無解法。以法國為例。法國也提供日間托育，生育卻始終維持在2上下，高出其他國家一大截。與其說這是公費托育，不如說是移民之功：法國人的生育率約1.7，但移民的生育率則是2.8到5。

就如理論所分析，財務補貼對高收入婦女的生育激勵有限，但移民卻不然。他們的經濟地位通常不及本國居民，生育補貼對他們是很大的誘因。 新加坡也有類似現象。今年5月《經濟學人》指出，新加坡有一部份是馬來人女性，她們的經濟條件較差。雖然新加坡本地高收入女性不願生育，但對移民而言，政府的生育補貼是很大的誘因，這些人也成為新加坡生育的希望。

日本也是如此。沒有哪一個國家比日本更清楚育兒津貼無效之痛。如今日本政府已體認到經濟手段無效，於是開放移民。至2018年為止，日本的外國移民人數已連續6年成長，外國人占日本總人口比率達1.76％。

韓國也在開放移民，從2006至2016年，韓國境內的外國人口，由53.6萬成長到200萬；到2020年，韓國出生的嬰兒，每3個就有1個是外國人。

因此最有效的解決方法，是「育兒津貼」加「開放移民」雙管齊下。移民多是青年，他們一開始經濟地位較差，津貼或公托就是強烈誘因鼓勵他們生產。

開放移民在政治上是敏感問題，但日、韓等國在多年催生無效後，也不得不放下民族自尊選擇此路。

對台灣的借鏡是：若真有心解決少子化，「小孩國家養」是不夠的，須再加上開放移民。這是各國實驗多年後，至今唯一有效的方法。雖然移民在政治上不討喜，但「民不可與慮始，可與樂成」，這也正是像郭董這樣體制外的政治素人，最讓人期待之處。

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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

郭台銘少子化育兒津貼公幼低薪
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