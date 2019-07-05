「陳爸」逝世 蔡英文：會在教育和社會安全網不斷努力

2019-07-05 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



「台東書屋」創辦人陳俊朗（陳爸）昨身體不適，送醫急救後不治。蔡英文總統今天在臉書發文悼念，蔡總統表示，20年來，陳爸就像「麥田捕手」，守護著孩子們，從來沒有放棄過，她一定會記得陳爸曾給過的鼓勵，在教育和社會安全網的政策上不斷努力，接住更多需要被幫助的家庭和孩子。

蔡總統表示，昨天，她的老朋友、台東孩子的書屋創辦人「陳爸」陳俊朗，突然離開了我們。她還記得第一次認識陳爸，是在台東的「建和書屋」。一頓午飯共餐的時間，她聽見陳爸返回故鄉、建立書屋的初衷。他相信對弱勢的孩子來說，陪伴的力量，就是改變一切的起點。

蔡總統說，抱著這樣的初衷，陳爸一拚就是整整20年。如今書屋在台東不同鄉鎮開花結果，陪伴許多孩子走出困境、好好長大，然後擁有一技之長，自信地面對世界。許多書屋照顧過的孩子，也在有能力付出的時候，學習陳爸的精神回饋社會，形成了正向的循環。

蔡總統表示，不同的環境、面對不同的孩子，教育體制一定會有不足之處。20年來，陳爸就像「麥田捕手」，守護著孩子們，從來沒有放棄過。「昨天雖然他離開了我們，但他的教育家精神，將會繼續傳承下去。」