【重磅快評】殺死員警的不只刀 還有被閹割的用槍時機

2019-07-05 09:41 聯合報 主筆室



一名年輕優秀的鐵路警察，在執行旅客逃票的勤務中，竟遭利刃奪命，引發社會震撼。事發後，總統蔡英文、內政部長徐國勇等人趕往慰問家屬，蔡也指示，為了防範類似事件再度發生，要人給人、要錢給錢，閣揆蘇貞昌也說會優先增加公共運輸警力，徐國勇立刻舉行記者會說明。政府大動作宣布給人給錢，真正關鍵的問題，卻隻字未提。

很多人不解，鐵路警察明明有配槍，為何未使用？因火車車廂狹窄，推測員警擔心波及乘客，未使用配槍，員警也可能未料到嫌犯身懷凶器，才會近距離採取空手制伏。但不可否認的，長期以來，員警因為用槍時機屢受質疑，不僅內部報告寫不完，甚至因此成了刑事被告，過去這幾年，就發生多起警員因為開槍遭起訴甚至判刑的案例，還要面對國賠的壓力。不僅打擊員警士氣，也讓他們對於用槍消極以對，能不用就不用。

遠的不提，去年就曾發生兩名保安警察遇到通緝犯發生槍戰，因為歹徒一下車就朝警察開槍，二人開槍反制共射擊22槍，擊斃歹徒後發現對方軍火數量龐大，如同「移動的火藥庫」般危險，二人破案有功，被報請警政署破格升職。但事發後第一時間，他們也被質疑執法過當，更立刻面臨檢方傳訊調查，清查用槍是否違反警械使用條例。幸好在網路上一片力挺員警之聲，才讓故事逆轉，從潛在被告轉變成破案英雄。

大家想一想，如果今天這名殉職員警選擇開槍制伏嫌犯，甚至在晃動的車廂中不幸擊中對方要害，如今的他要面對的恐怕也是外界滔天的質疑、檢調鋪天的刑事調查、內部不絕的行政調查....。正因為近年來政府傾向向民粹屈服，不敢力挺警察的執法權，撤守該有的法治底線，政治力扭曲所造成「警察難為」的氛圍下，導致警察成了配槍的弱勢。今天這名年輕員警，某個程度上也是制度殺人下的犧牲者。