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「柯劉會」今登場？ 柯文哲：接到上海通知就向陸委會報備

2019-07-05 09:16聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北市長柯文哲訪滬行程進入最後一天，下午預計在虹橋賓館參加歡送晚宴，外界關注是否在歡送晚宴上，和國台辦主任劉結一會面。柯文哲上午表示，劉結一好像還在北京 (應為天津)，我們也沒有接到上海方通知，「如果接到通知，我們會按照程序向陸委會報備」。

據了解，北市府直到上午9時止，都尚未接到國台辦或上海市台辦的通知。不過，幕僚直言，一旦接獲通知，就會立刻向陸委會報備，陸委會有24小時專線電話，傳真、電話報備都可以，程序上沒有問題。

對於陸委會不滿柯文哲昨在雙城論壇上，稱雙城論壇是目前兩岸唯一正式溝通平台，指政府並未授權地方政府進行任何溝通，不需過度延伸擴張。柯文哲今表示，「雙城論壇就是城市交流層面，也沒有涉及簽約幹什麼的，還好啦」。

由於劉結一昨說，指他已和洪秀柱、郁慕明等台灣政治人物，達成「推進和平統一」進程的共識。記者追問，如果柯下午和劉結一會面，是否擔心劉結一提到相關議題？

柯文哲說，其實以這幾年和中國大陸往來經驗，他們還是非常嚴謹，看是什麼樣的人講什麼樣的話，我們立場非常清楚，他們也不會冒失，中國大陸相當嚴謹，他們做事不會冒失。

由於柯文哲日前在搭機前往上海前，曾表態台灣過去30年的發展經驗，可以作為大陸的參考，外界關注，如果下午和劉結一會面，是否會談及相關議題？

柯文哲笑說，很多東西不用當面談，大家互相打開雅虎新聞就看得到。

柯文哲表示，台灣還是整個華人世界，東亞世界最先進的地方，不要看日本表面上物質水準比台灣高，但多元開放程度沒有台灣高。

柯文哲說，台灣在民主發展歷程上雖然不是一百分，一路跌跌撞撞，有時候立法院在打架，看了也很尷尬，但畢竟30年走來，不管怎麼樣，總合來講還是成功，我們過去的成就大家都可以參考。

外界關注是否在歡送晚宴上，和國台辦主任劉結一會面。台北市長柯文哲表示，劉結一好像...
外界關注是否在歡送晚宴上，和國台辦主任劉結一會面。台北市長柯文哲表示，劉結一好像還在北京 (應為天津)，我們也沒有接到上海方通知，如果接到通知，我們會按照程序向陸委會報備。記者邱瓊玉／攝影
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