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好媽變虎媽？ 盧秀燕拒出席院會

2019-07-04 19:37台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導

「好媽媽生氣了！」台中市盧秀燕4日忽然更動公開行程，決定取消北上參加行政院會，還透過新聞局發布訊息指出，盧秀燕「勤奮出席院會，但仍遭杯葛」，市府盼中央正視台中市民對空品的感受，以及台中未來的發展。

燈會補助款遲未撥下

身為六都唯一的女性直轄市長，盧秀燕一直想扮演一位溫柔好媽媽的形象，面對議員低聲下氣，面對中央主管單位柔和以對。為了表達善意與乖順，自上任後，除非是遇到議會總質詢，否則必然親往台北參加行政院會。上周還帶了台中水果去送給行政院長蘇貞昌。然而，好媽媽當久了，卻被視為善馬好欺，至今連台灣燈會的補助款，還在空中閣樓。

彰化縣長王惠美當選後，就怕辦不好台灣燈會而自放棄主辦權，盧秀卻喜孜孜的一頭熱接下來辦。她可能心想，屏東都能辦那麼好，她當然也可以。結果，屏東拿了中央三億元的補助，風風光光辦完燈會，台中市觀旅局想申請一億元補助，中央至今還在雲風霧罩，只說要補助，卻不給確定金額。

準公托須自籌一半

此外，台中市因為過去財源較充裕（主要還是來自林佳龍舉債額度高）而率先試辦的準公共化托育，中央即將於八月一日全國推動，但其他未辦理的縣市多獲得全額補助，台中市卻只補助一半，另一半19億元要自籌。

至於空污防治，盧秀燕自始就希望原為全球第一大的燃煤電廠台中火力發電廠逐漸不再以煤發電，尤其去年九合一的投票顯示，台中市民對於中央能源政策與台中的嚴重空污已表達了極度不滿。但在中央堅持不以核養綠之下、又在其他新電廠上線後，仍不讓一部老舊機組先除役。似乎盧秀燕的和順，並不能換來民進黨執政中央善意的對待。

【更多精采內容，詳見

台中市台灣燈會盧秀燕

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