韓、王合體直播 展現團結氣氛

2019-07-04 19:31 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



王金平跟韓國瑜一同直播，吃美食、玩遊戲，推銷高雄觀光，玩得不亦樂乎。（Photo from 韓國瑜臉書直播截圖） 分享 facebook 「今天吃美食、談觀光，不談政治！」先前高雄市長韓國瑜與前立法院長王金平雖然互動狀況不好，但卻在4日一同直播，展現團結氣氛。他們先吃了許多高雄美食，還玩了「高雄知識王」跟砸派機。直播結束前，王金平送給韓國瑜一隻藍色大鯨魚玩偶，希望韓國瑜這條「魚」可以成長為大鯨魚，有好的發展。

高雄美食多

王金平說，高雄有很多美食如米糕、麵線、夜市雞排跟知名奶茶，他問韓國瑜有沒有空吃這些美食？韓國瑜笑回，雖然公務繁忙，但他也常常吃高雄的鴨肉飯跟肉燥飯。

兩人吃得差不多時，王金平邀請韓國瑜一同挑戰「高雄知識王」，從高雄哪裡有獼猴，到默背出高雄市一心到十全的所有路名，10題下來兩人全都挑戰成功，也讓韓國瑜非常欽佩王金平對高雄的事物瞭若指掌。

祝福「瑜」成長

靜的玩完換動的，為了展現團結氣氛，兩人臉貼很近的玩起了砸派機，這個遊戲要挑戰雙方手速，看誰按鈕按的快就可以用機器砸對方刮鬍派，結果韓國瑜玩2次都被王金平砸到，王還為韓國瑜示範玩遊戲的技巧。

「希望大家7月6日可以來高雄觀光！」韓國瑜笑說，這次直播沒有談政治，比較輕鬆跟好玩。接著他鼓勵民眾來高雄玩，不管是吃的、玩的、大自然還是購物，高雄都可以滿足所有觀光客的需求。直播結束前，王金平也送了一隻藍色大鯨魚，祝福韓國「瑜」這條「魚」可以跟藍鯨一樣成長茁壯。

【更多精采內容，詳見 】