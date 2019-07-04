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蔡英文邀立委餐敘 提醒大家與民間社團溝通

2019-07-04 18:37聯合報 記者丘采薇╱即時報導

民進黨備戰2020，蔡英文總統陸續邀黨內立委餐敘拚整合，今天邀請立委周春米、陳曼麗、鍾孔炤、段宜康、邱議瑩、蕭美琴及蔣絜安等聚餐。據轉述，行政院前副院長林錫耀也出席餐敘，他建議下會期將由不分區立委成立任務編組，協助執政團隊講解及澄清政策。

據轉述，林錫耀表示，由於下會期區域立委將以選區工作為主，不分區立委可個別成立任務行小組，不但可適時幫忙地方選區，也可藉由輔選幫忙執政團隊澄清某些被外界誤解的政策。

另據轉述，今天餐敘，蔡總統以聽取立委意見為主，現場氣氛輕鬆熱絡，蔡英文不忘招呼大家，倒可樂給大家喝，還不忘強調是零卡路里的可樂，顯然對熱量控制相當在意。餐敘間，蔡英文愛貓「蔡想想」來回穿梭其中，意外成了現場許多立委爭相拍照的對象。

也有參加餐敘的立委透露，蔡英文除了鼓勵大家要多與民間社團做政策溝通，也聽取不分區立委在各自專業領域上遇到的問題，蔡總統現場就可答覆的問題一一回答，無法當面回答的也承諾會請相關部會予以回覆。

另據轉述，也有立委提到，最近臨時會協商「政治檔案法」，其實非常受外界關注，尤其國人很在意林宅血案及陳文成案解密，此案應於臨時會應儘速通過。

蔡英文不分區立委林錫耀

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