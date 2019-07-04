郭王配？ 韓王配？ 王金平：現在講這個還言之過早

2019-07-04 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



立法院前院長王金平可能和總統選舉中和鴻海集團前董事長郭台銘來個「郭王配」或跟其他國民黨人搭配競選嗎？王金平今天表示，現在講這個還言之過早，以後再說。

王金平今天網路直播訪問高雄市長韓國瑜，直播前和直播後受訪時都被媒體問到「郭王配」、「韓王配」的問題。

王表示，「郭王配」，這是亂猜的吧？說的人有什麼依據？沒有嘛！

有媒體問王，郭台銘說「郭王配」都有可能，對此的看法為何？王金平表示那是郭的看法，都要給予尊重。

媒體再問王支不支持「「郭王配」時，王說，這個都是假設性的問題，幹嘛這個時候要去回答這個問題？不可能的嘛！

部分與王友好的高雄市議員表明支持郭台銘，這會不會造成「黨內互打」？王金平說，每一位都有其選擇 和理念，他們支持誰，都要尊重，「我們的人也有支持韓市長的，可能更多吧！每個人都有他們的選擇自由。」

媒體追問王在國民黨總統選舉中扮演什麼樣的角色？還有人質疑王是要等國民黨徵召。王表示，他的立場就是參選到底，未來再看各方面的發展；國民黨一定會徵召嗎？一定徵召他嗎？講這個沒有意義。

對於網路直播專訪，王金平說每一位總統初選參選人他都邀約，第一位是前台北縣長周錫瑋，第二位是韓國瑜，第三位是郭台銘，目前還在喬朱立倫的時間，張亞中很久以前曾有一個小時的會談，如有需要，可再安排，他沒有針對誰。

關於國民黨總統初選民調以及國民黨主席吳敦義邀約擔任總督導，王金平說身為黨員，黨的機制有發生問題，他當然要提醒，盡提醒的義務，要怎麼解決，是黨中央要用智慧去處理，這個解決的並不在他。

媒體問是否擔心初選民調被作掉？王表示，是有這個疑慮沒有錯，大家也都有這個疑慮，所以看看今天的報紙，大家也都這麼認同他講的，這個問題應由黨中央自己去解決，他是黨員，發現問題就有這個責任說出來說出來。