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政治檔案法通過 促轉會：轉型正義重要一步

2019-07-04 17:08聯合報 記者程嘉文╱即時報導

立法院臨時會三讀通過政治檔案條例，行政院促轉會第一時間立刻發出新聞稿，表示本條例為促轉條例的配套法案，也是檔案法之特別法，對於政治檔案之徵集、解密、應用開放有特別規範，有助於還原歷史真相，是台灣推動轉型正義過程中的重要一步。

促轉會表示，政治檔案條例旨在建立完整之政治檔案管理及開放應用制度，並納入促轉條例第18條第6項規定，在促轉會成立之前就已由行政院提案。審查過程中，適逢促轉會成立，就政治檔案之徵集、解密於實務運作上遇到的困難，在今日三讀通過的版本也做了部份調整，促轉會也感謝朝野立委的支持。

本條例之重要條文說明如下：

一、檔案徵集：政府機關應於六個月內完成政治檔案之清查，並於指定期限內移轉為國家檔案。（第4條）

二、檔案解密：機密檔案保密超過30年以上，若無法律依據者，視為解除機密，並簡化解密流程。過往機關以行政規則層次的「文書處理手冊」或函釋延長檔案保密期限的作法將走入歷史。此外，機密檔案應於機關完成政治檔案清查後六個月內完成解降密檢討，若經檢討後仍列為「永久保密」者，應報請上級機關同意。如目前外界關心的國安局「永久保密」檔案，就必須經過國家安全會議同意，否則就不能列為永久保密。（第5、7條）

三、保障當事人附卷權：賦予檔案當事人對於檔案內容認為有錯誤或不完整者時，能夠申請加註補充意見附卷。（第8條）

四、壓迫體制資訊揭露：政治檔案中所載公務員、證人、檢舉人及消息來源之姓名、化名、代號及職稱，應提供閱覽、抄錄或複製，以落實還原歷史真相。（第11條）

政治檔案的徵集、解密及開放應用是還原歷史真相的基礎工作，政治檔案條例之立法有助於進一步完善相關工作所需的前置作業，促轉會也會與檔案管理局合作，期能加速條例中所定各項工作之進行。

促轉會。圖／報系資料照
促轉會。圖／報系資料照
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促轉會行政院

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